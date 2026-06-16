Gas Pipeline: बीते दिनों चले ईरान और यूएस के बीच युद्ध की वजह से भारत में भी तेल और गैस का संकट देखने को मिला. इस संकट की स्थिति में देश ने इससे निपटने के कई उपाय सोचे. इसी दौरान खबरें आईं कि ईरान युद्ध के कारण गैस की किल्लतों से निपटने के लिए भारत सरकार ने ओमान के साथ एक डील की, जिसके तहत ओमान से गुजरात के बीच 2 हजार किलोमीटर लंबी डीप-सी पाइपलाइन बिछाई जाएगी. जानें क्या है इस खबर की सच्चाई.

क्या है खबर की सच्चाई?

दरअसल हाल ही में सरकारी एजेंसी PIB फैक्ट चेक ने ओमान से गुजरात के बीच गैस पाइपलाइन के प्रस्ताव की खबर की सच्चाई बताई है. एजेंसी ने अपने आधिकारिक X (ट्विटर) के जरिए एक न्यूज वेबसाइट के यूट्यूब वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस वीडियो में बताया गया है कि ओमान से गुजरात तक दुनिया की सबसे गहरी गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी. इस खबर की सच्चाई बताते हुए एजेंस ने इसे पूरी तरह से FAKE बताया है.

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झूठा है दावा

इस स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए एजेंसी ने कैप्शन में लिखा, 'एक यूट्यूब वीडियो में गलत दावा किया गया है कि भारत सरकार मिडिल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाइपलाइन (MEIDP) नाम की एक डीप-सी एनर्जी पाइपलाइन पर सक्रिय रूप से काम कर रही है, जो गुजरात को ओमान और खाड़ी के अन्य देशों से जोड़ेगी. ये दावा फेक है.'

ये है सच्चाई

इसके साथ ही एजेंसी ने बताया है कि 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इस प्रोजेक्ट पर कोई सक्रिय चर्चा नहीं हो रही है. ऐसे दावों को शेयर करने या उन पर कोई कदम उठाने से पहले हमेशा आधिकारिक स्रोतों से उनकी पुष्टि करें.' इसके अलावा एजेंसी ने ये भी कहा है कि भारत सरकार से जुड़ी संदिग्ध सामग्री की रिपोर्ट पीआईबी फैक्ट चेक पर करें.

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