दिवाली के पटाखों पर मिल रहा कैशबैक? सरकार ने किया सतर्क

त्यौहारों के मौसम में ऑनलाइन ठगी का खतरा बढ़ जाता है. अनजान पेमेंट लिंक और आकर्षक ऑफर के जरिए साइबर ठग आपको निशाना बना सकते हैं. इन दिनों दिवाली की खुशियां, रोशनी और खरीदारी में लोग बिजी हैं. इस दौरान लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी खूब करते हैं. लेकिन त्यौहार की इसी खुशी के बीच साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे में फर्जी कैशबैक ऑफर और अनजान पेमेंट लिंक के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली किए जा सकते हैं. इसी खतरे को लेकर सरकार की एजेंसी ने लोगों को सतर्क किया है. उनसे अपील की गई है कि वो दिवाली के दौरान किसी भी आकर्षक ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

फर्जी कैशबैक ऑफर से रहें सावधान

दरअसल सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऑफर मिल सकते हैं, जिनमें बड़ी रकम का कैशबैक देने का दावा किया जाता है. खासतौर से पटाखों की खरीदारी के लिए कई लोगों को ऐसे में मैसेज आ रहे हैं, जिसको लेकर एजेंसी ने ये पोस्ट शेयर किया है.

🪔 Be Scam-Safe This Diwali! Keep your wallet closed for too-good-to-be-true cashback offers and fake payment link traps! This Diwali, spread light, share smiles and keep your money safe. Pause. Rethink. Verify before you hit SEND! Celebrate wisely. Stay scam-safe. ✨ #PIBFactCheck #CyberSafeDiwali — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 5, 2026

कई बार इन मैसेजेस में कहा जाता है कि ऑफर का लाभ लेने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें. लेकिन ऐसे लिंक फर्जी हो सकते हैं. इन पर क्लिक करने से ठग आपकी निजी जानकारी, बैंक खाते की जानकारी या OTP हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं.

अनजान पेमेंट लिंक से बचें

कई बार साइबर ठग किसी पॉपुलर कंपनी या बैंक के नाम से फर्जी लिंक भेजते हैं. ऐसे लिंक पर पेमेंट करने या जानकारी भरने से आपका बैंक अकाउंट एक क्लिक में ही खाली हो सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है. कैशबैक या इनाम पाने के लिए कभी भी अपना OTP, UPI PIN या बैंक की गोपनीय जानकारी शेयर न करें.

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