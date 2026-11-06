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हिंदी न्यूज़बिजनेसदिवाली के पटाखों पर मिल रहा कैशबैक? सरकार ने किया सतर्क

दिवाली के पटाखों पर मिल रहा कैशबैक? सरकार ने किया सतर्क

दीवाली का त्यौहार नजदीक ही है, ऐसे में कई तरह के ऑफर्स देकर लोगों को झांसा दिया जा रहा है. हाल ही में पटाखे खरीदने पर कैशबैक के ऑफर्स भी मिल रहे हैं. हाल ही में पीआईबी ने इसकी सच्चाई उजागर की है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 06 Nov 2026 12:18 AM (IST)
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त्यौहारों के मौसम में ऑनलाइन ठगी का खतरा बढ़ जाता है. अनजान पेमेंट लिंक और आकर्षक ऑफर के जरिए साइबर ठग आपको निशाना बना सकते हैं. इन दिनों दिवाली की खुशियां, रोशनी और खरीदारी में लोग बिजी हैं. इस दौरान लोग एक-दूसरे को तोहफे देते हैं और ऑनलाइन खरीदारी भी खूब करते हैं. लेकिन त्यौहार की इसी खुशी के बीच साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे में फर्जी कैशबैक ऑफर और अनजान पेमेंट लिंक के जरिए लोगों के बैंक खाते खाली किए जा सकते हैं. इसी खतरे को लेकर सरकार की एजेंसी ने लोगों को सतर्क किया है. उनसे अपील की गई है कि वो दिवाली के दौरान किसी भी आकर्षक ऑफर पर आंख बंद करके भरोसा न करें.

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फर्जी कैशबैक ऑफर से रहें सावधान
दरअसल सरकार की एजेंसी पीआईबी फैक्ट चेक ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट के जरिए बताया गया है कि मैसेज या सोशल मीडिया के जरिए ऐसे ऑफर मिल सकते हैं, जिनमें बड़ी रकम का कैशबैक देने का दावा किया जाता है. खासतौर से पटाखों की खरीदारी के लिए कई लोगों को ऐसे में मैसेज आ रहे हैं, जिसको लेकर एजेंसी ने ये पोस्ट शेयर किया है.

कई बार इन मैसेजेस में कहा जाता है कि ऑफर का लाभ लेने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें. लेकिन ऐसे लिंक फर्जी हो सकते हैं. इन पर क्लिक करने से ठग आपकी निजी जानकारी, बैंक खाते की जानकारी या OTP हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं.

अनजान पेमेंट लिंक से बचें
कई बार साइबर ठग किसी पॉपुलर कंपनी या बैंक के नाम से फर्जी लिंक भेजते हैं. ऐसे लिंक पर पेमेंट करने या जानकारी भरने से आपका बैंक अकाउंट एक क्लिक में ही खाली हो सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच करना जरूरी है. कैशबैक या इनाम पाने के लिए कभी भी अपना OTP, UPI PIN या बैंक की गोपनीय जानकारी शेयर न करें.

ये भी पढ़ें: युवाओं को रोजगार देने नई निवेश नीति लाई सरकार, 120% देगी आर्थिक मदद

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 06 Nov 2026 12:18 AM (IST)
Tags :
PIB Fact Check Diwali Scam
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