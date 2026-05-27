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हिंदी न्यूज़बिजनेसViral Video: 22000 लगाओ और रोज 70000 पाओ, फेसबुक पर विज्ञापन वायरल, अब आया सरकार का जवाब

Viral Video: 22000 लगाओ और रोज 70000 पाओ, फेसबुक पर विज्ञापन वायरल, अब आया सरकार का जवाब

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वित्त मंत्री एक इनवेस्टमेंट स्कीम है बारे में बता रही हैं. अब हाल ही में इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आई है.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 May 2026 05:17 PM (IST)
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Fact Check: सोशल मीडिया पर कई चीजें रातों- रात वायरल हो जाती हैं. खासतौर से फोटोज और वीडियोज तो आते ही वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इनवेस्टमेंट प्लान के बारे में बता रही हैं. इस वीडियो को देख कई लोग झांसे में आ रहे हैं. अब इस वायरल वीडियो की सच्चाई सरकार ने खुद सामने लाई है.

क्या है वायरल वीडियो में?
वायरल हो रहे इस वीडियो में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक इनवेस्टमेंट प्लान के बारे में बता रही हैं. जिसमें वो एक निवेश प्लेटफॉर्म के बारे में बताते हैं हुए कह रही हैं कि ये एक सरकारी प्रोग्राम है. जिसके जरिए 22 हजार रुपये का निवेश किया जा सकता है और 70 हजार रुपये तक रिटर्न के तौर पर मिल सकते हैं. हालांकि अब इस वीडियो की सच्चाई भी सामने आ गई है.

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क्या है वीडियो की सच्चाई?
सरकारी एजेंसी पीआईबी के आधिकारिक X अकाउंट के जरिए ये वीडियो शेयर किया गया है. जिसमें साफतौर पर लिखा है कि ये FAKE वीडियो है. इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'निवेश धोखाधड़ी से बचें. फेसबुक पर चल रहे एक विज्ञापन में एम्बेड किया गया वीडियो झूठे तरीके से ये दिखाता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक ऐसे निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन कर रही हैं, जो 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 70,000 रुपये तक का रिटर्न देने का दावा करता है.'

आगे इस वीडियो को पीआईबी फैक्ट चेक ने झूठा बताते हुए लिखा है, 'ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है. न तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और न ही भारत सरकार ने किसी ऐसे निवेश योजना या प्लेटफ़ॉर्म का समर्थन, अनुमति या प्रचार किया है.'

धोखे बचकर रहे जनता
लोगों को सतर्क करते हुए पीआईबी की तरफ से लिखा गया है, 'ठग अक्सर लोगों को ऑनलाइन धोखा देने के लिए नकली वीडियो और असामान्य रूप से ज्यादा रिटर्न देने का झांसा देते हैं. किसी भी निवेश से पहले या अपनी व्यक्तिगत एवं वित्तीय जानकारी शेयर करने से पहले, ऐसे दावों की आधिकारिक सरकारी स्रोतों से हमेशा पुष्टि करें. सतर्क रहें, क्लिक करने से पहले सोचें.'

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बता दें कि PIB फैक्ट चेक एक सरकारी एजेंसी है जो सरकारी योजनाओं और सरकार के नाम पर की जाने वाली ठगी का पर्दाफाश करती है. यदि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या कुछ संदिग्ध आपको नजर आता है तो आप इनके ऑफिशियल मोबाइल नंबर या वेबसाइट पर जानकारी दे सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 27 May 2026 05:17 PM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Scam Alert PIB Fact Check
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