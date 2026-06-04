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हिंदी न्यूज़बिजनेसPhysics Wallah Share: फिजिक्सवाला के शेयर ने लगाई 15% की छलांग, अरबपति टीचर की कंपनी ने निवेशकों को कैसे दी खुशखबरी?

Physics Wallah Share: फिजिक्सवाला के शेयर ने लगाई 15% की छलांग, अरबपति टीचर की कंपनी ने निवेशकों को कैसे दी खुशखबरी?

Physics Wallah Share News: देश के पहले अरबपति टीचर अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर की कीमत लगभग 15 प्रतिशत बढ़ गई. जानिए इसके पीछे क्या कारण रहे.

By : दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल | Updated at : 04 Jun 2026 06:55 PM (IST)
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Alakh Pandey News: आज अलख पांडे की कंपनी फिजिक्सवाला के शेयर की कीमत लगभग 15 प्रतिशत बढ़ गई, जब कंपनी ने अपने छात्र वित्तपोषण व्यवसाय में रणनीतिक बदलाव की घोषणा की. एडटेक कंपनी ने सीधे अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, फिनज़ फाइनेंस के माध्यम से छात्रों को उधार देने की योजना से पीछे हटने और इसके बजाय स्थापित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के साथ सह-उधार मॉडल में लौटने का निर्णय लिया, जिसके बाद स्टॉक में तेजी आई.

फिजिक्सवाला ने प्रत्यक्ष उधार मॉडल से पीछे हटने का निर्णय लिया. यह डवलपमेंट ठीक कुछ दिन बाद आया, जब फिजिक्सवाला ने अपनी आरबीआई-लाइसेंस प्राप्त एनबीएफसी सहायक कंपनी फिनज़ फाइनेंस को मजबूत करने की योजना की घोषणा की थी. 27 मई 2026 को कंपनी की ऑडिट समिति ने फिनज़ फाइनेंस में राइट्स इश्यू के माध्यम से 120 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी. पूंजी निवेश का उद्देश्य कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का समर्थन करना और सहायक कंपनी के छात्र उधार संचालन का विस्तार करना था.

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फिनज़ फाइनेंस ने सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक से अपना एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त किया था और मार्च 2026 में ऋण संचालन शुरू किया, जो फिजिक्सवाला की प्रत्यक्ष शिक्षा वित्तपोषण में प्रवेश को चिह्नित करता है. प्रत्यक्ष ऋण प्रस्ताव ने बाजार का ध्यान खींचा प्रत्यक्ष ऋण देने की प्रस्तावित दिशा ने निवेशकों के बीच कंपनी की क्रेडिट जोखिम की संभावनाओं को लेकर चिंताएं बढ़ा दीं. पहले उपयोग किए गए सह-ऋण मॉडल के तहत, छात्र ऋण जोखिम को साझेदार एनबीएफसी के साथ साझा किया गया था.

हालांकि, प्रत्यक्ष ऋण संरचना से फिनज़ फाइनेंस के माध्यम से फिजिक्सवाला की बैलेंस शीट पर पूरा क्रेडिट जोखिम आ जाता. इस कदम ने ऋण वसूली, उधारकर्ता डिफॉल्ट्स, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव के बारे में प्रश्न उठाए. निवेशकों ने उन चुनौतियों की तुलना भी की जो पहले एडटेक सेक्टर में देखी गई थीं जहां छात्र वित्तपोषण प्रथाओं की जांच की गई थी. सह-ऋण मॉडल पर वापसी 4 जून 2026 को, फिजिक्सवाला ने पुष्टि की कि वह अपनी पहले की साझेदारी-आधारित वित्तपोषण दृष्टिकोण पर लौट आएगा.

संशोधित रणनीति के तहत, छात्र वित्तपोषण बाहरी एनबीएफसी के साथ सहयोग के माध्यम से जारी रहेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि क्रेडिट जोखिम कंपनी की अपनी पुस्तकों पर केंद्रित होने के बजाय साझा रहेगा. घोषणा को निवेशकों द्वारा सकारात्मक रूप से देखा गया, स्टॉक ने एक तेज रैली देखी, क्योंकि बैलेंस शीट जोखिम से संबंधित चिंताएं कम हो गईं.

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हालांकि, कंपनी ने FinZ Finance और उसके NBFC लाइसेंस को बरकरार रखा है, यह संकेत देते हुए कि बुनियादी ढांचा यथावत बना हुआ है, अगर भविष्य में यह सीधे उधार देने के अवसरों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लेती है. मौजूदा छात्र वित्त पोषण ट्रैक रिकॉर्ड FinZ Finance की उधार संचालन शुरू करने से पहले, PhysicsWallah ने पहले ही NBFC साझेदारियों के माध्यम से एक छात्र वित्त पोषण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर लिया था.

पिछले दो सालों में कंपनी ने बाहरी उधार साझेदारों के माध्यम से 200 करोड़ रुपये से अधिक के शिक्षा ऋण प्रदान किए. इन ऋणों में से लगभग 70 प्रतिशत मौजूदा PhysicsWallah छात्रों को दिए गए थे, जबकि शेष 30 प्रतिशत उसके प्लेटफॉर्म के बाहर के शिक्षार्थियों को प्रदान किए गए थे.

PhysicsWallah के बारे में 

PhysicsWallah एक शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी है जो JEE, NEET और UPSC जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ डेटा साइंस, वित्त, बैंकिंग और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्रों में अपस्किलिंग कार्यक्रम प्रदान करती है. अलख पांडे और प्रतीक बूब द्वारा स्थापित, कंपनी भारत भर में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन केंद्रों के संयोजन के माध्यम से संचालित होती है.

PhysicsWallah भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली पहली प्रमुख एडटेक कंपनी बनी जब उसने नवंबर 2025 में अपने 3,480 करोड़ रुपये के आईपीओ को पूरा किया. PhysicsWallah के सह-उधार मॉडल में वापस लौटने के निर्णय पर आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचार साझा करें.

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और निवेश सलाह नहीं है.

About the author दलाल स्ट्रीट इंवेस्टमेंट जर्नल

Dalal Street Investment Journal भारत की प्रमुख वित्तीय और निवेश संबंधी पत्रिकाओं में से एक मानी जाती है. यह शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, अर्थव्यवस्था और निवेश रणनीतियों पर विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है. निवेशकों और बाजार से जुड़े पाठकों के बीच इसकी पहचान भरोसेमंद वित्तीय कंटेंट और विशेषज्ञ राय के लिए है.
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Published at : 04 Jun 2026 06:48 PM (IST)
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