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हिंदी न्यूज़बिजनेसE20: पेट्रोल में मिलाया जाएगा 20% से ज्यादा एथेनॉल? मंत्री हरदीप पुरी ने बताया

E20: पेट्रोल में मिलाया जाएगा 20% से ज्यादा एथेनॉल? मंत्री हरदीप पुरी ने बताया

पेट्रोल में फिलहाल 20% एथेनॉल की मात्रा मिलाई गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आगे चलकर सरकार इससे भी ज्यादा मात्रा में एथेनॉल मिलाने वाली है. अब खुद सरकार के मंत्री ने इसकी सच्चाई का खुलासाकर दिया है.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 27 Oct 2026 03:55 PM (IST)
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ईरान- यूएस के युद्ध के बाद से जब देश में ईंधन की कमी देखने को मिली, तब उसमें एथेनॉल मिलाया गया. जिससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हो सके. इसी बीच एथेनॉल का कई लोगों ने विरोध भी किया. तो वहीं कई खबरें ऐसी भी आईं कि पेट्रोल- डीजल में अब 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा. कई लोगों ने कहा कि अब 100% एथेनॉल मिक्स फ्यूल बनाया जाएगा.

जिसके बाद अब सरकार की तरफ से इन सारे कयासों पर जवाब दिया गया है. मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकार का आगे चलकर 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है.

क्या बोले मंत्री हरदीप पुरी?
दरअसल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हाल ही में साउथ गोवा में आयोजित 29वीं एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट में में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान पुरी ने ई-20 पेट्रोल के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल-मिक्स पेट्रोल) के बारे में एक गढ़ी हुई कहानी फैलाई गई थी.

उन्होंने आगे ई-20 के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि, 'जहां तक बायोफ्यूल की बात है, तो हां, 20% (एथेनॉल ब्लेंडिंग) का टारगेट रखा गया था, और फिलहाल इसे 20% से ज्यादा बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है.' उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. ऐसे में सरकार की तरफ से आए फमानों पर ही भरोसा किया जाए.

सरकार ने किया E20 का प्रमोशन
बता दें कि जब देश में ईरान-यूएस युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तब सरकार नेई20 फ्यूल से लोगों कोइंट्रोड्यूज करवाया था. हालांकि इसके बाद कई लोगों ने इस मिक्स ईंधन का विरोध किया. लोगों ने ऐसा दावा किया कि इसके इस्तेमाल से गाड़ी का माइलेज खराब हो रहा है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी.

तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी कई ऐसी बातें फैलाई गईं कि सरकार अब ई20 के बाद ई50 ई100 भी लेकर आ रही है. हालांकि अब सरकार की तरफ से खुद ही इन सारी खबरों को खारिज कर दिया है और बता दिया गया है कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है.

ये भी पढ़ें: E10, E20 से कितना अलग है E100, पैसा, माइलेज से मेंटेनेंस तक, कौनसा फ्यूल नंबर 1?

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस से जुड़े विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है.
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Published at : 27 Oct 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Ethanol E20 Fuel
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