E20: पेट्रोल में मिलाया जाएगा 20% से ज्यादा एथेनॉल? मंत्री हरदीप पुरी ने बताया

ईरान- यूएस के युद्ध के बाद से जब देश में ईंधन की कमी देखने को मिली, तब उसमें एथेनॉल मिलाया गया. जिससे कच्चे तेल पर देश की निर्भरता कम हो सके. इसी बीच एथेनॉल का कई लोगों ने विरोध भी किया. तो वहीं कई खबरें ऐसी भी आईं कि पेट्रोल- डीजल में अब 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा. कई लोगों ने कहा कि अब 100% एथेनॉल मिक्स फ्यूल बनाया जाएगा.

जिसके बाद अब सरकार की तरफ से इन सारे कयासों पर जवाब दिया गया है. मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि सरकार का आगे चलकर 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाने का कोई प्लान नहीं है.

क्या बोले मंत्री हरदीप पुरी?

दरअसल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी हाल ही में साउथ गोवा में आयोजित 29वीं एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट में में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान पुरी ने ई-20 पेट्रोल के बारे में बात की है. उन्होंने कहा कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल-मिक्स पेट्रोल) के बारे में एक गढ़ी हुई कहानी फैलाई गई थी.

उन्होंने आगे ई-20 के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि, 'जहां तक बायोफ्यूल की बात है, तो हां, 20% (एथेनॉल ब्लेंडिंग) का टारगेट रखा गया था, और फिलहाल इसे 20% से ज्यादा बढ़ाने की कोई प्लानिंग नहीं है.' उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है. ऐसे में सरकार की तरफ से आए फमानों पर ही भरोसा किया जाए.

सरकार ने किया E20 का प्रमोशन

बता दें कि जब देश में ईरान-यूएस युद्ध के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, तब सरकार नेई20 फ्यूल से लोगों कोइंट्रोड्यूज करवाया था. हालांकि इसके बाद कई लोगों ने इस मिक्स ईंधन का विरोध किया. लोगों ने ऐसा दावा किया कि इसके इस्तेमाल से गाड़ी का माइलेज खराब हो रहा है. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी.

तो वहीं सोशल मीडिया के जरिए भी कई ऐसी बातें फैलाई गईं कि सरकार अब ई20 के बाद ई50 ई100 भी लेकर आ रही है. हालांकि अब सरकार की तरफ से खुद ही इन सारी खबरों को खारिज कर दिया है और बता दिया गया है कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है.

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