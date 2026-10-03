5 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल, 3 रुपए बढ़े डीजल के दाम, जानें नया रेट

देश की प्रमुख निजी ईंधन खुदरा कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की है. कंपनी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं. नई कीमतें शनिवार से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. अब पेट्रोल 100.71 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.31 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा.

कारण की बात करें तो इस बढ़ोतरी के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हुई तेजी को मुख्य वजह माना जा रहा है. वैश्विक तेल कीमतों में बढ़ोतरी के कारण घरेलू ईंधन कारोबारियों पर लागत का दबाव बढ़ा है.

अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों का असर

नायरा का ये फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय लागत और घरेलू बिक्री कीमतों के बीच के अंतर को कम करने की कोशिश कर रही है.

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर रिफाइनिंग और ईंधन बिक्री की लागत पर पड़ता है.

इसके पहले कब बढ़ी थी कीमत?

नायरा एनर्जी ने इससे पहले मार्च 2026 में भी पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. बाद में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने पर कंपनी ने 1 जुलाई को पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता कर दिया था.

सरकारी तेल कंपनियों से अलग रुख

इस समय सरकारी तेल विपणन कंपनियों के खुदरा ईंधन दामों में बदलाव नहीं हुआ है. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के बावजूद घरेलू ईंधन कीमतों को लेकर सरकारी और निजी कंपनियों की रणनीति अलग-अलग दिखाई दे रही है.

अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकती है कीमत

नायरा की ओर से की गई बढ़ोतरी का असर अलग-अलग राज्यों में अलग हो सकता है. इसकी वजह स्थानीय टैक्स, वैट और अन्य शुल्क हैं. इसलिए 5 रुपए प्रति लीटर की मूल बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों को मिलने वाली अंतिम कीमत राज्य के हिसाब से अलग रह सकती है.

क्या बढ़ेगा आम आदमी का खर्च?

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर केवल गाड़ी चलाने वालों पर नहीं पड़ने वाला है. डीजल की कीमत बढ़ने से परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर माल ढुलाई और कुछ सामान की कीमत पर पड़ सकता है.

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