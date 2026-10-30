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हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत में पेट्रोल दुनिया से 41 रुपए सस्ता, ताकतवर अमेरिका और चीन भी पीछे

भारत में पेट्रोल दुनिया से 41 रुपए सस्ता, ताकतवर अमेरिका और चीन भी पीछे

क्या आप जानते हैं कि भारत में मिलने वाला पेट्रोल दुनिया के कई बड़े देशों में मिलने वाले पेट्रोल से सस्ता है. जानिए अमेरिका और चीन में एक लीटर पेट्रोल की क्या कीमत है?

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 30 Oct 2026 02:22 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद से ही देश में पेट्रोल-डीजल और सीएनजी के दाम में कई बार बढ़ोतरी देखने को मिली है. ऐसे में महंगे पेट्रोल-डीजल का असर वाहन चालकों की जेब पर पड़ा है. लेकिन क्या आपको इस बारे में पता है कि भारत पेट्रोल की कीमत देश के कई बड़े देशों के मुकाबले में कम है. ऐसे में ये जानना अब जरूरी है कि आखिर भारत और दूसरे देशों के पेट्रोल-डीजल में कितना अंतर है? लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल कहां पर मिलता है.

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल यहां मिलेगा

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ये तो सभी जानते हैं कि भारत के सभी राज्य में पेट्रोल के दाम एक जैसे नहीं होते हैं. अगर किसी राज्य में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर है तो वहीं किसी राज्य में इसके लिए 106 रुपये देने पड़ते हैं. ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता कहां है तो इसका जवाब है अंडमान-निकोबार के पोर्ट ब्लेयर. जी हां, यहां पर पेट्रोल लगभग 88.66 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की बात करें तो यहां पर डीजल 84.56 रुपये प्रति लीटर है. अब जानते हैं कि चीन और अमेरिका जैसे बड़े देशों में पेट्रोल की कीमत क्या है?

चीन में कितने का मिलता पेट्रोल? 

अगर बात करें कि चीन में कितने का मिलता है पेट्रोल तो चीन में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 1.386 डॉलर यानी (करीब 132.02 ) रुपये है. यानी चीन में भारत से महंगा पेट्रोल मिलता है. अब बात करते हैं कि अमेरिका में कितने का पेट्रोल मिलता है.

अमेरिका से भी सस्ता है पेट्रोल 

बड़ी बात तो ये है कि भारत में मिलने वाला पेट्रोल अमेरिका जैसे बड़े देशों से भी सस्ता मिलता है. ऐसे में अब जानते हैं कि आखिर अमेरिका में एक लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है? तो अमेरिका में एक लीटर पेट्रोल के लिए लगभग 1.210 यानी (लगभग 115.25 ) रुपये खर्च करने पड़ते हैं. यानी भारत से अमेरिका में मिलने वाले पेट्रोल की कीमत ज्यादा है.

दुनियाभर में पेट्रोल का औसत भाव

GlobalPetrolPrices.com के आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में एक लीटर पेट्रोल की औसत कीमत लगभग 150 रुपये है. ऐसे में ये जानते हैं कि आखिर भारत में पेट्रोल वैश्विक औसत से लगभग कितना कम है.

भारत में पेट्रोल की औसत कीमत

बता दें कि भारत में पेट्रोल की औसत कीमत 108.65 रुपये प्रति लीटर है. यानी इसका मतलब साफ है कि भारत में पेट्रोल की औसत कीमत वैश्विक औसत से लगभग 41 रुपये कम मिल रहा है. 

तेल पैदा करने वाले UAE में भी महंगा

अहम बात ये है कि UAE दुनिया के प्रमुख बड़े तेल उत्पाद देशों में शामिल है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर पेट्रोल की कीमत भारत से ज्यादा है. आंकड़ों के मुताबिक, UAE में एक लीटर पेट्रोल के लिए 1.160 डॉलर (लगभग 110.49) रुपये चुकाने पड़ते हैं. लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमत इससे कम है.

दुनियाभर में डीजल के औसत भाव

अगर बात करें डीजल की तो दुनियाभर में डीजल की कीमत लगभग 159 रुपये प्रति लीटर है. वहीं इसकी कीमत भारत में करीब 98.10 रुपये प्रति लीटर है. यानी भारत में पेट्रोल के साथ डीजल भी वैश्विक औसत से लगभग 61 रुपये कम है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 02:22 PM (IST)
Tags :
Business News Diesel INDIA PETROL
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