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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 9 सितंबर को सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? आसमान छू रहा क्रूड ऑयल

आज 9 सितंबर को सस्ता या महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल? आसमान छू रहा क्रूड ऑयल

बुधवार को भारत के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें ज्यादातर स्थिर बनी हुई हैं. नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में ईंधन की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 09 Sep 2026 07:03 AM (IST)
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  • आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचा.
  • अमेरिका-ईरान तनाव से तेल आपूर्ति बाधित होने का खतरा बढ़ गया.
  • होर्मुज में हमलों से शिपिंग रूट बाधित, माल ढुलाई महंगी हुई.

आज 9 सितंबर 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अब लगभग 99.36 डॉलर से 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. बावजूद इसके सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

आज क्रूड ऑयल की कीमत

आज 9 सितंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में तेजी का रुख बना हुआ है. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज के पास ऑयल टैंकरों पर हुए हमलों से एनर्जी सप्लाई पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं. यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं.

अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल आज 99.29 से 99.40 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है. कल कारोबारी सत्र के दौरान यह कुछ समय के लिए 99 डॉलर के भी पार निकल गया था. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 94.24 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई है. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
गुरुग्राम 102.97 रुपये 95.94 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
रांची 106.12 रुपये 100.49 रुपये
शिमला 102.31 रुपये 94.34 रुपये
ग्वालियर 114.30 रुपये 99.35 रुपये

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Fuel Price Today Petrol Diesel Price
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