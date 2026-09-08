आज 1 लीटर पेट्रोल डलवाने में कितना आएगा खर्च? चेक कर लें लेटेस्ट फ्यूल रेट

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कच्चे तेल के आयात के महंगे होने और घरेलू खपत में बढ़ोतरी से आम उपभोक्ताओं पर बढ़ती कीमतों का बोझ है. गनीमत है कि देश में लंबे समय से पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.
- वैश्विक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल पहुंचा, तीन माह में उच्चतम.
- भारत पर पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम बढ़ने का अत्यधिक दबाव.
- मध्य-पूर्व तनाव और अमेरिका-ईरान संघर्ष से तेल कीमतें बढ़ीं.
- होरमुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही घटने से चिंता बढ़ी.
देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिर से बढ़ने की आशंकाएं तेज हो गई हैं क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं. क्रूड ऑयल की औसत कीत लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं, जो कि पिछले तीन महीनों में सबसे ज्यादा है. इस बीच, पेट्रोल-डीजल की भी खपत बढ़ गई है. ऐसे में रोज आने-जाने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च बढ़ने की चिंताएं बढ़ने लगी हैं.
वैश्विक बेंचमार्क माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड इस वक्त 97.13 से 97.31 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर कारोबार कर रहा है, पिछले सत्र में यह 98.06 डॉलर के ऊपरी स्तर पर भी पहुंच चुका था. वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड 92.63 से 92.70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेंड कर रहा है, जिसमें करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई. भारत के लिए यह आंकड़ा इसलिए चिंताजनक है क्यों कि भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है. क्रूड ऑयल में आ रही इस लगातार तेजी के कारण तेल आयात बिल बढ़ने और आने वाले समय में देश के खुदरा बाजारों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने का दबाव बहुत अधिक बढ़ गया है.
शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमत
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.31 रुपये
|97.97 रुपये
|कोलकाता
|113.51 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.78 रुपये
|99.56 रुपये
|बरेली
|102.25 रुपये
|95.46 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
|रांची
|106.12 रुपये
|100.49 रुपये
|आगरा
|101.90 रुपये
|95.02 रुपये
|ग्वालियर
|114.30 रुपये
|99.35 रुपये
क्यों बढ़ रहीं पेट्रोल-डीजल की कीमतें?
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हाल ही में अमेरिका और ईरान ने एक-दूसरे के जहाजों और तेल टैंकरों पर हमले किए हैं. अमेरिकी सेना द्वारा कुछ ईरानी तेल टैंकरों पर कार्रवाई के बाद ईरान ने भी कुछ अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है. दोनों देशों के बीच इस कदर बिगड़ते हालातों से ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप सा मचा हुआ है.
यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह संघर्ष होर्मुज (Strait of Hormuz) वाले इलाके में हुआ है, जो एक ऐसा समुद्री मार्ग है जहां से होकर दुनिया भर के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% (पांचवा हिस्सा) गुजरता है. ऐसे में युद्ध के इस माहौल में इस रूट पर जहाजों की आवाजाही मई के बाद से सबसे निचले स्तर पर आ गई है. अब औसतन केवल 10 कमोडिटी जहाज ही प्रतिदिन यहां से गुजर पा रहे हैं. तेल सप्लाई चेन रुकने के इसी डर से कीमतें आसमान छू रही हैं.
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