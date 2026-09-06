Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज रविवार को पेट्रोल-डीजल के क्या चल रहे भाव, कितने में टंकी हो जाएगी फुल?

आज रविवार को पेट्रोल-डीजल के क्या चल रहे भाव, कितने में टंकी हो जाएगी फुल?

देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें जस की तस बनी हुई हैं. सरकारी तेल कंपनियाें ने इनकी कीमतों में कोई बदलाव न करते हुए इसे लंबे समय से स्थिर रखा है. इधर, कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 06 Sep 2026 06:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज पेट्रोल-डीजल के दाम अपरिवर्तित रहे हैं.
  • 25 मई को आखिरी बार कीमतों में वृद्धि हुई थी.
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं.
  • इससे भारत पर आर्थिक दबाव और महंगाई बढ़ सकती है.

पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज भी कल के स्तर पर बनी हुई हैं. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने इनमें कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, यहां डीजल का रेट 95.20 रुपये है. देश भर में पेट्रोल-डीजल के रेट आखिरी बार 25 मई को बदले गए हैं. तब तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
बरेली 102.25 रुपये 95.46 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
रांची 106.12 रुपये 100.49 रुपये
आगरा 101.90 रुपये 95.02 रुपये
ग्वालियर 114.30 रुपये 99.35 रुपये

क्रूड ऑयल की कीमत

आज 6 सितंबर 2026 को ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं. हालांकि रविवार होने की वजह से आज कमोडिटी मार्केट में नया लाइव ट्रेड बंद है इसलिए पिछले कारोबारी सत्र (शुक्रवार शाम) के बंद भाव के अनुसार वैश्विक बेंचमार्क की कीमतें इस प्रकार हैं:-

ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 95.85 से 96.28 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बंद हुआ है. पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज (Starit of Hormuz) से एनर्जी सप्लाई में रुकावटों के बीच इसमें तेजी आई है. वहीं, अमेरिकी क्रूड का भाव लगभग 91.22 से 91.48 डॉलर प्रति बैरल पर टिका हुआ है.

भारत पर असर

भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरत का लगभग 80-85% हिस्सा विदेशों से आयात करता है. ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेबों पर पड़ता है. अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक 95 डॉलर के ऊंचे स्तर पर बनी रहीं, तो भारत का इम्पोर्ट बिल (आयात खर्च) बढ़ सकता है.  इससे भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है और घरेलू बाजार में माल ढुलाई (Transport) महंगी होने से रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं. 

ये भी पढ़ें:

RBI ने 5 कंपनियों पर ठोका 27 लाख का जुर्माना, नियम ताक पर रखना पड़ा भारी 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 06 Sep 2026 06:27 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Price Fuel Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
999, 925 और 900, चांदी पर लिखे इन तीन नंबरों का क्या है असली मतलब?
999, 925 और 900, चांदी पर लिखे इन तीन नंबरों का क्या है असली मतलब?
बिजनेस
घर संभालने के लिए पत्नी को सैलरी, पति के फैसले से इंटरनेट पर तहलका
घर संभालने के लिए पत्नी को सैलरी, पति के फैसले से इंटरनेट पर तहलका
बिजनेस
RBI ने 5 कंपनियों पर ठोका 27 लाख का जुर्माना, नियम ताक पर रखना पड़ा भारी
RBI ने 5 कंपनियों पर ठोका 27 लाख का जुर्माना, नियम ताक पर रखना पड़ा भारी
बिजनेस
एंटीलिया में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भजनों पर झूम उठीं नीता अंबानी संग बहुएं
एंटीलिया में जन्माष्टमी की धूम, कृष्ण भजनों पर झूम उठीं नीता अंबानी संग बहुएं
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जबलपुर की अंधेरी रात का खूनी शैतान! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: अवैध बुलडोजर ध्वस्त..यूपी में नया विवाद !। Saharanpur Masjid Demolished
UP News: यूपी के मुरादाबाद में बड़ा हादसा 3 मंजिला बिल्डिंग एक झटके में गिरी। Viral News। Breaking
Janhit With Chitra Tripathi: 'हनुमान अंश' फिल्म या चमत्कार साक्षात्? ।Hanuman Ansh। ABP News
PM Modi Speech: Teacher's Day पर दिल्ली के SRCC से, देश के युवाओं के नाम PM मोदी का संदेश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
Exclusive: PM मोदी के किन कामों के कायल हैं अभिषेक मनु सिंघवी? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
UP के पूर्व डिप्टी CM को उपराज्यपाल की कमान, जानें दिनेश शर्मा का सियासी सफर!
क्रिकेट
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
हरमनप्रीत कौर का PAK के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 150वां टी20 खेलने वाली बनी पहली कप्तान
बॉलीवुड
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
'बहुत सी बातें आसमान में कही गई...', सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी?
विश्व
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
मरियम नवाज ने खोली पाक सेना की पोल, बोलीं- 'भारत नहीं अपने ही...'
इंडिया
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
कांग्रेस ने सचिन पायलट को दी बड़ी जिम्मेदारी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र पर फैसला
टेक्नोलॉजी
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
कैमरा लवर्स के लिए बेस्ट! 200MP वाले 6 नए स्मार्टफोन, जानें पूरी लिस्ट
एग्रीकल्चर
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
मखाने की खेती पर कितनी सब्सिडी देती है सरकार? जान लें फायदे की बात
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget