आज महंगा हुआ पेट्रोल या कम हुए दाम? अभी चेक करें दिल्ली से पटना तक लेटेस्ट रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईरान का शांति प्रस्ताव ठुकराने से वैश्विक तेल कीमतों में अनिश्चितता बढ़ी.

भारत में तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी बढ़ी, जिसका उपभोक्ताओं पर असर.

29 सितंबर को नई पेट्रोल-डीजल कीमतें जारी, शहरों में भिन्नता.

ईरान ने अमेरिका के सामने 7 दिवसीय शांति प्रस्ताव और महत्वपूर्ण शिपिंग रूट होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) खोलने की पेशकश की थी. इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि ईरान बुरी तरह हार रहा है और भारी दबाव में है इसलिए तुरंत समझौता करना चाहता है. इस नए घटनाक्रम से होर्मुज के जरिए एनर्जी को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका असर तेल की कीमतों पर पड़ा है.

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है तेल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 'अंडर-रिकवरी' का बढ़ना क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल का आयात करता है. खबरों के मुताबिक, तेल मार्केटिंग कंपनियों को अभी पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर लगभग 8 से 9 रुपये की अंडर-रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है. इन सभी अनिश्चितताओं के बीच तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 29 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं.

आज कितना है फ्यूल रेट?

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (HPCL, BPCL और IOCL) ने 29 सितंबर के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने शहर का लेटेस्ट फ्यूल रेट चेक कर लें.

आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. इसी तरह से मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.18 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 97.83 प्रति लीटर है. अलग-अलग शहरों में ईंधन की कीमतों में काफी अंतर होता है, जो राज्य में लगने वाले टैक्स, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत और करेंसी रेट में उतार-चढ़ाव के आधार पर तय किए जाते हैं.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये जमशेदपुर 106.09 रुपये 101.23 रुपये चेन्नई 107.78 रुपये 99.56 रुपये लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये कानपुर 101.78 रुपये 95.27 रुपये भोपाल 115.41 रुपये 100.47 रुपये मेरठ 101.44 रुपये 94.91 रुपये

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