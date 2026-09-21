आज के लिए जारी हुआ पेट्रोल-डीजल का रेट, जानें कितनी बदली गईं कीमतें?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेल कंपनियों ने 21 सितंबर के लिए पेट्रोल-डीजल के दाम जारी किए.

दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों में आज ईंधन दरें स्थिर.

सबसे महंगा पेट्रोल चित्तूर, सबसे सस्ता पोर्ट ब्लेयर में मिला.

भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 20 सितंबर, 2026 के लिए पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें जारी कर दी हैं। वाहन चालकों को सलाह दी जाती है कि वे फ्यूल स्टेशन जाने से पहले अपने शहर में लेटेस्ट रेट पता कर लें, क्योंकि अलग-अलग राज्यों और यहाँ तक कि पड़ोसी शहरों में भी रिटेल कीमतें अलग-अलग होती हैं

भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 21 सितंबर, 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें जारी कर दी हैं. हर सुबह 6 बजे IOCL, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां नई कीमतें जारी करती हैं, जिससे वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव का असर तुरंत घरेलू बाजार पर दिखता है. चूंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है इसलिए वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत और डॉलर के मुकाबले रुपये की मजबूती या कमजोरी का असर घरेलू स्तर पर फ्यूल की कीमतों पर पड़ता है, जो सीधे आम आदमी के बजट से जुड़ा हुआ है.

आज कितनी है कीमत?

देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.2 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है.यहां डीजल का रेट अभी 97.83 रुपे प्रति लीटर ल रहा है. यानी कि तेल कंपनियों ने फ्यूल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं किया है.

शहरवार चेक करें कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये इंदौर 114.58 रुपये 99.70 रुपये चेन्नई 107.78 रुपये 99.56 रुपये जयपुर 112.69 रुपये 97.78 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये भोपाल 115.41 रुपये 100.47 रुपये अमृतसर 105.56 रुपये 96.20 रुपये

कहां बिक रहा सबसे महंगा पेट्रोल?

देश में इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मिल रहा है. यहां पेट्रोल की कीमत 118.34 से 118.53 रुपये प्रति लीटर के बीच है. वहीं, यहां डीजल की कीमत 105.69 से 106.06 रुपये प्रति लीटर के बीच बना हुआ है. चित्तूर में पेट्रोल-डीजल की कीमत इतनी ज्यादा होने की खास वजह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लगाया जाने वाला उच्च वैट (VAT) और स्थानीय परिवहन या माल ढुलाई का खर्च है.

देश में सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बिक रहा है. यहां पेट्रोल की कीमत 88.66 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 84.56 रुपये प्रति लीटर है.

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