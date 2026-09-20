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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर

आज 20 सितंबर को क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट? फटाफट कीमतों पर डालें एक नजर

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बावजूद आज घरेलू तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. कीमतें कल के स्तर पर बनी हुई हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 20 Sep 2026 07:29 AM (IST)
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  • आज रविवार को देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं.
  • दिल्ली में कीमतें कम, हैदराबाद में सर्वाधिक, मुंबई भी महंगी.
  • कच्चे तेल बाजार बंद, ब्रेंट क्रूड $104 प्रति बैरल था.

आज रविवार, 20 सितंबर को देश भर में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और ज्यादातर बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इस वक्त देश में पेट्रोल की औसत कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर है, जो पिछले दिन के रेट के बराबर है. यहां डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है, जो कल के रेट जितनी ही है. दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.2 रुपये प्रति लीटर है, जो दूसरे बड़े शहरों के मुकाबले कम है.

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शहरवार चेक करें कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
इंदौर  114.58 रुपये 99.70 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
जयपुर 112.69 रुपये 97.78 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
नागपुर 111.90 रुपये 98.20 रुपये
देहरादून 103.54 रुपये 95.93 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.02 रुपये

बेंगलुरु समेत दूसरे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 110.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 98.77 रुपये प्रति लीटर है, जबकि हैदराबाद में दूसरे मेट्रो शहरों के मुकाबले कीमतें सबसे ज्यादा हैं. यहां पेट्रोल 115.71 रुपये प्रति लीटर और डीजल 103.84 रुपये प्रति लीटर में बिक रहा है. कोलकाता में डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में यह 99.55 रुपये प्रति लीटर है.

आज क्रूड ऑयल की कीमत

आज रविवार होने की वजह से ICE और NYMEX जैसे कमोडिटी मार्केट्स बंद रहते हैं इसलिए कीमतें पहले के स्तर पर बरकरार हैं. यानी कि शुक्रवार (18 सितंबर) को मार्केट बंद होने के समय कीमतें जितनी थीं, उतनी ही हैं. शुक्रवार को पर कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद करीब 1% की गिरावट के साथ बंद हुई थीं. इस दिन ब्रेंट क्रूड लगभग 0.91% की गिरावट के साथ 103.87 प्रति बैरल पर बंद हुआ था. ब्रेंट क्रूड की कीमत 104 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने के कारण पिछले हफ्ते ईंधन की कीमतें काफी हद तक स्थिर रहीं. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Rate Today
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