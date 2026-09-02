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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 2 सितंबर को कितना बढ़ा पेट्रोल-डीजल का रेट, जानें दिल्ली से रायपुर तक का भाव

आज 2 सितंबर को कितना बढ़ा पेट्रोल-डीजल का रेट, जानें दिल्ली से रायपुर तक का भाव

क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी के साथ अब पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ने की भी आशंका बढ गई है. हालांकि, राहत की बात यह है कि आज भी फ्यूल की कीमतें कल के ही स्तर पर बनी हुई हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 02 Sep 2026 07:06 AM (IST)
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  • अमेरिका-ईरान तनाव से कच्चा तेल $91 पर; भारत चिंतित.
  • जेट फ्यूल, कमर्शियल एलपीजी महंगे; पेट्रोल-डीजल स्थिर रहे.
  • सरकार ने पेट्रोल-डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया.

अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी के चलते कच्चा तेल दबाव में है. कच्चे तेल की कीमतें ग्लोबल मार्केट में अभी 91 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में है. भारत जैसे किसी देश के लिए कच्चे तेल की कीमतों का ऊंचा रहना चिंता की बात है क्योंकि भारत इसके आयात पर लगभग पूरी तरह से निर्भर है.

अभी हाल ही में ATF या जेट फ्यूल की कीमतों में 5.46% तक की बढ़ोतरी और कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़ाए जाने से सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं. इसी उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के बीच तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दिए हैं. 

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

आज 2 सितंबर 2026 को भारत के प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. सरकार ने बेशक 1 सितंबर से ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है, लेकिन देश के भीतर आम उपभोक्ताओं के लिए लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं हुआ है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 102.12 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर बरकरार है. आइए दूसरे शहरों के फ्यूल रेट्स पर भी एक नजर डालते हैं. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपये 84.56 रुपये
रायपुर 108.30 रुपये 101.32 रुपये
उदयपुर 112.95 रुपये 98.50 रुपये

विंडफॉल टैक्स कितना बढ़ाया गया?

1 सितंबर से सरकार ने पेट्रोल-डीजल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया. पेट्रोल निर्यात पर इसे बढ़ाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. यह पूरा हिस्सा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) के रूप में लिया जाएगा. वहीं, डीजल के निर्यात पर कुल लेवी को 24 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया. इसमें 24 रुपये SAED और 1 रुपये रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (RIC) शामिल है. वहीं, सरकार ने जेट फ्यूल के विदेशी निर्यात पर लगने वाले टैक्स को 19.50 से मामूली घटाकर 19 रुपये प्रति लीटर कर दिया. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 07:06 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Price Today
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