आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, उपभोक्ताओं को राहत मिली.

वैश्विक तेल बाजार में संकट, होर्मुज और लाल सागर मार्ग प्रभावित.

सऊदी पाइपलाइन क्षति से निर्यात भंडार घटा, आपूर्ति संकट गहराया.

ग्लोबल ऑयल मार्केट में जारी उथल-पुथल के बीच आज पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. आज 15 सितंबर 2026 को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने रिटेल स्तर पर कीमतों में कोई उलटफेर न करते हुए इसे अभी स्थिर ही रखा है. अंतर्राट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न होना आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है.

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ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट

वैश्विक तेल बाजार इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है. अमेरिका और ईरान में जंग के चलते होर्मुज (Strait of Hormuz) वाला रास्ता पहले ही लगभग बंद हो चुका है. दूसरी तरफ लाल सागर वाला रास्ता भी यमन के हूती विद्रोहियों के चलते दबाव में है, जो बाब-अल-मंदेब पर सऊदी के टैंकरों को निशाना बना रहे हैं.

इन चुनौतियों से निपटते हुए सऊदी अरब ने 1,200 किमी लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का सहारा लिया था, लेकिन हाल ही में इराकी ड्रोन हमलों के कारण इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के बंद होने से लाल सागर के यानबू बंदरगाह पर सऊदी अरब के पास एक्सपोर्ट करने लायक सिर्फ 5 से 7 दिनों का रिजर्व बचा है. सूत्रों के मुताबिक, इस पाइपलाइन को ठीक करने में अभी 5-6 हफ्ते का वक्त लग सकता है.

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