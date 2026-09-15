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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

आज कितने में हो जाएगी पूरी टंकी फुल? जानें पेट्रोल-डीजल का ताजा भाव

ग्लोबल ऑयल मार्केट में हाहाकार मचा हुआ है. एक तरफ होर्मुज बंद है. दूसरी तरफ लाल सागर वाला रास्ता दबाव में है, सऊदी के ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है. स्थिति बिगड़ती जा रही है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 15 Sep 2026 06:51 AM (IST)
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  • आज पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, उपभोक्ताओं को राहत मिली.
  • वैश्विक तेल बाजार में संकट, होर्मुज और लाल सागर मार्ग प्रभावित.
  • सऊदी पाइपलाइन क्षति से निर्यात भंडार घटा, आपूर्ति संकट गहराया.

ग्लोबल ऑयल मार्केट में जारी उथल-पुथल के बीच आज पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है. आज 15 सितंबर 2026 को सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने रिटेल स्तर पर कीमतों में कोई उलटफेर न करते हुए इसे अभी स्थिर ही रखा है. अंतर्राट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव न होना आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात है. 

शहरवार चेक करें रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
गाजियाबाद 101.76 रुपये 95.36 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
नागपुर 111.90 रुपये 98.20 रुपये
देहरादून 103.54 रुपये 95.93 रुपये
आगरा 101.66 रुपये 95.02 रुपये

SMS से चेक करें अपने शहर का रेट

Indian Oil (IOCL)- RSP <शहर का कोड> लिखकर 9224992249 पर भेजें.

BPCL- RSP <शहर का कोड> लिखकर 9223112222 पर भेजें.

HPCL- HPPRICE <शहर का कोड> लिखकर 9222201122 पर भेजें.

ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट

वैश्विक तेल बाजार इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है. अमेरिका और ईरान में जंग के चलते होर्मुज (Strait of Hormuz) वाला रास्ता पहले ही लगभग बंद हो चुका है. दूसरी तरफ लाल सागर वाला रास्ता भी यमन के हूती विद्रोहियों के चलते दबाव में है, जो बाब-अल-मंदेब पर सऊदी के टैंकरों को निशाना बना रहे हैं.

इन चुनौतियों से निपटते हुए सऊदी अरब ने 1,200 किमी लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन का सहारा लिया था, लेकिन हाल ही में इराकी ड्रोन हमलों के कारण इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा है. ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के बंद होने से लाल सागर के यानबू बंदरगाह पर सऊदी अरब के पास एक्सपोर्ट करने लायक सिर्फ 5 से 7 दिनों का रिजर्व बचा है. सूत्रों के मुताबिक, इस पाइपलाइन को ठीक करने में अभी 5-6 हफ्ते का वक्त लग सकता है. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 06:39 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Today Fuel Rate Today
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