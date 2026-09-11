आज 11 सितंबर को पेट्रोल महंगा हुआ या सस्ता? डीजल का क्या चल रहा रेट, करें चेक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल का दाम $100 प्रति बैरल पार.

बावजूद इसके भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर हैं.

उच्च तेल कीमतों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर होगा.

परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी.

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार निकल गई हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अब तक रिटेल स्तर पर रेट नहीं बढ़ाए. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 25 मई को की गई थी. उस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: 2.7 से 2.8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

चूंकि देश में डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग मेथड (रोजाना समीक्षा) लागू है इसलिए हर रोज सुबह 6:00 बजे तेल कंपनियां नई कीमतें जारी करती हैं. इस दौरान ग्लोबल मार्केट में मामूली उतार-चढ़ाव को दरकिनार करते हुए कीमतें आमतौर पर स्थिर रखी जाती हैं. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल के दाम बदले तीन महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये चेन्नई 107.78 रुपये 99.56 रुपये गुरुग्राम 102.97 रुपये 95.94 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये नागपुर 111.90 रुपये 98.20 रुपये श्रीनगर 104.10 रुपये 92.81 रुपये इंदौर 114.32 रुपये 99.41 रुपये

आज क्रूड ऑयल की कीमत

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 102 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई. आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 108.23 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बना हुआ है. महज एक हफ्ते में इसने 6% तक की बढ़त हासिल की है.

वहीं, अमेरिकी बेंचमार्क वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी तेजी के साथ 103.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय तक जंग जारी रहने की आशंका ने मार्केट में नया रिस्क पैदा कर दिया. जुलाई के बाद पहली बार, 9 सितंबर को ब्रेंट क्रूड की कीमत तीन अंकों (100 से ऊपर) में बंद हुई.

भारत पर क्या होगा असर?

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80-85% कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज (Strait of Hormuz) पर सप्लाई रुकने का भारतीय अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ता है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल महंगा होने से भारत को इम्पोर्ट में ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ते हैं, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है और रुपया कमजोर हो सकता है. हालांकि अभी तेल कंपनियों ने खुदरा कीमतें स्थिर रखी हैं, लेकिन लंबे समय तक कच्चा तेल महंगा रहने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, जिससे फल, सब्जियां और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं.

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