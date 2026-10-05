Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट

आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर पेट्रोल-डीजल के रेट पर दिखने लगा है. हाल ही में नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने पेट्रोल के दाम 5 रुपये और डीजल के दाम 3 रुपये बढ़ा दिए.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 05 Oct 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकारी तेल कंपनियों ने 5 अक्टूबर को दरें स्थिर रखीं.
  • दिल्ली, मुंबई में ईंधन दरें स्थिर, अन्य शहरों में अलग.
  • नायरा एनर्जी ने ईंधन कीमतें बढ़ाईं, अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर.

देश भर में लाखों की संख्या में वाहन चालकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजमर्रा की खर्च का एक अहम हिस्सा है. इसमें ऊंच-नीच का असर तुरंत उनके बजट पर पड़ता है. इस बीच, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 5 अक्टूबर के लिए लेटेस्ट फ्यूल रेट्स अपडेट कर दिए हैं, जिससे ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल के सही रेट की जानकारी मिल सके.

भारत में ईंधन की कीमतें नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं और नई दरें आम तौर पर सुबह 6 बजे से लागू होती हैं. अलग-अलग शहरों कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है क्योंकि रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें कच्चे तेल की कीमत, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट, टैक्स और स्थानीय लेवी जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
क्या आपके किचन में भी है Everest का जीरा? अलर्ट जारी, तुरंत चेक करें ये बैच नंबर
क्या आपके किचन में भी है Everest का जीरा? अलर्ट जारी, तुरंत चेक करें ये बैच नंबर
बिजनेस
खाते में जमा थे 2.47 करोड़ कैश, Income Tax ने पकड़ा, फिर कैसे कोर्ट में जीता दवा कारोबारी
खाते में जमा थे 2.47 करोड़ कैश, Income Tax ने पकड़ा, फिर कैसे कोर्ट में जीता दवा कारोबारी
बिजनेस
Gym जाने वाले जरा ध्यान दें, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स वाली कंपनियों का इलाज करेगा FDA
Gym जाने वाले जरा ध्यान दें, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स वाली कंपनियों का इलाज करेगा FDA
बिजनेस
महंगी होगी CNG और PNG! सरकार ने बढ़ा दी प्राकृतिक गैस की कीमतें
महंगी होगी CNG और PNG! सरकार ने बढ़ा दी प्राकृतिक गैस की कीमतें

आज कितनी है कीमत?

आज, 5 अक्टूबर 2026 को भारत में सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जिससे दरें स्थिर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए 111.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 97.83 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा. 

शहरवार चेक करें कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
तिरुवनंतपुरम 115.49 रुपये 104.40 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
जयपुर 113.19 रुपये 98.25 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
चंडीगढ़ 98.10 रुपये 86.09 रुपये
मेरठ 101.44 रुपये 94.91 रुपये

ऊपर दिए गए शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं, जबकि हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम उन जगहों में शामिल हैं, जहां कीमतें ज्यादा हैं. 

पेट्रोल-डीजल के किसने बढ़ाए दाम?

निजी तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने बीते शनिवार, 3 अक्टूबर से पूरे देश में अपने नेटवर्क पर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आया है. इसका असर रिटेल स्तर पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है.  

ये भी पढ़ें:

8वें वेतन आयोग में देरी हुई तो कितना मिलेगा एरियर? 50 हजार बेसिक का समझें पूरा हिसाब 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Today Fuel Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
क्या आपके किचन में भी है Everest का जीरा? अलर्ट जारी, तुरंत चेक करें ये बैच नंबर
क्या आपके किचन में भी है Everest का जीरा? अलर्ट जारी, तुरंत चेक करें ये बैच नंबर
बिजनेस
खाते में जमा थे 2.47 करोड़ कैश, Income Tax ने पकड़ा, फिर कैसे कोर्ट में जीता दवा कारोबारी
खाते में जमा थे 2.47 करोड़ कैश, Income Tax ने पकड़ा, फिर कैसे कोर्ट में जीता दवा कारोबारी
बिजनेस
Gym जाने वाले जरा ध्यान दें, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स वाली कंपनियों का इलाज करेगा FDA
Gym जाने वाले जरा ध्यान दें, प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स वाली कंपनियों का इलाज करेगा FDA
बिजनेस
महंगी होगी CNG और PNG! सरकार ने बढ़ा दी प्राकृतिक गैस की कीमतें
महंगी होगी CNG और PNG! सरकार ने बढ़ा दी प्राकृतिक गैस की कीमतें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
एशियन गेम्स: खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर PM मोदी की प्रतिक्रिया, बोले- 'आपने देश को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
आजमगढ़ BJP में मंच पर नाम न पुकारने पर बवाल, नेता और जिलाध्यक्ष में हाथापाई
बॉलीवुड
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
संजय दत्त ने 'भारत में शांति नहीं' बयान पर दी सफाई, कहा- 'गांधीगिरी का कॉन्सेप्ट था'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
दिल्ली NCR
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने बढ़ाई बेचैनी, आज 37 डिग्री तक पहुंचेगा पारा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
यूपी में मौसम का यू टर्न! इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट
टेक्नोलॉजी
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
इस साल देश में ये Phone सबसे ज्यादा बिका, जानें लोग क्यों हुए इसके दीवाने?
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget