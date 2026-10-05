आज 5 अक्टूबर को कहीं बढ़ तो नहीं गए पेट्रोल-डीजल के दाम? चेक करें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकारी तेल कंपनियों ने 5 अक्टूबर को दरें स्थिर रखीं.

दिल्ली, मुंबई में ईंधन दरें स्थिर, अन्य शहरों में अलग.

नायरा एनर्जी ने ईंधन कीमतें बढ़ाईं, अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर.

देश भर में लाखों की संख्या में वाहन चालकों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजमर्रा की खर्च का एक अहम हिस्सा है. इसमें ऊंच-नीच का असर तुरंत उनके बजट पर पड़ता है. इस बीच, तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने 5 अक्टूबर के लिए लेटेस्ट फ्यूल रेट्स अपडेट कर दिए हैं, जिससे ग्राहकों को पेट्रोल और डीजल के सही रेट की जानकारी मिल सके.

भारत में ईंधन की कीमतें नियमित रूप से अपडेट की जाती हैं और नई दरें आम तौर पर सुबह 6 बजे से लागू होती हैं. अलग-अलग शहरों कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है क्योंकि रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतें कच्चे तेल की कीमत, रुपया-डॉलर एक्सचेंज रेट, टैक्स और स्थानीय लेवी जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं.

आज कितनी है कीमत?

आज, 5 अक्टूबर 2026 को भारत में सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, जिससे दरें स्थिर बनी हुई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में वाहन चालकों को पेट्रोल के लिए 111.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल के लिए 97.83 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करना होगा.

शहरवार चेक करें कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये तिरुवनंतपुरम 115.49 रुपये 104.40 रुपये चेन्नई 107.78 रुपये 99.56 रुपये जयपुर 113.19 रुपये 98.25 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये चंडीगढ़ 98.10 रुपये 86.09 रुपये मेरठ 101.44 रुपये 94.91 रुपये

ऊपर दिए गए शहरों में चंडीगढ़ में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुलनात्मक रूप से कम हैं, जबकि हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम उन जगहों में शामिल हैं, जहां कीमतें ज्यादा हैं.

पेट्रोल-डीजल के किसने बढ़ाए दाम?

निजी तेल कंपनी नायरा एनर्जी ने बीते शनिवार, 3 अक्टूबर से पूरे देश में अपने नेटवर्क पर पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और संघर्ष के चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में भारी उछाल आया है. इसका असर रिटेल स्तर पर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ रहा है.

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