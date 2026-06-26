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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: क्रूड हो गया सस्ता, अब पेट्रोल-डीजल का कब कम होगा रेट? जानें आज कितनी है कीमत?

Petrol-Diesel Rate: क्रूड हो गया सस्ता, अब पेट्रोल-डीजल का कब कम होगा रेट? जानें आज कितनी है कीमत?

Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें काफी कम हो चुकी हैं. कंपनियां अब अच्छा मार्केटिंग मार्जिन भी कमाने लगी हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 26 Jun 2026 07:00 AM (IST)
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  • अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें घटकर युद्ध-पूर्व स्तर पर आ गईं.
  • भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.
  • सरकारी तेल कंपनियाँ पेट्रोल पर अब अच्छा मार्जिन कमा रहीं.
  • घरेलू ईंधन कीमतें क्रूड के औसत मूल्य पर तय होती हैं.

Petrol-Diesel RateToday on June 26: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें ईरान-अमेरिका और इजरायल में जंग शुरू होने के पहले के स्तर (72 डॉलर प्रति बैरल) पर आ गई हैं. हालांकि, बावजूद इसके आज भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.

ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 72-73 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि US क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है.

फरवरी के आखिर में जब जंग के चलते पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बना था, तब कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया था. हालांकि, अब कीमतें फिर से सामान्य हो गई हैं. इससे जाहिर तौर पर भारत के इम्पोर्ट बिल में कमी आएगी, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और महंगाई का दबाव भी कम होगा.

अब कंपनियां की होने लगी अच्छी कमाई

हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरार्ष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने  पंप पर कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया.

इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थीं, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन हालिया गिरावट के बाद अभी तक कीमतों में कमी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

न्यूज एजेंसी PTI ने संबंधित अधिकारियों के हवाले से बताया कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अभी पेट्रोल की बिक्री पर अच्छा मार्केटिंग मार्जिन कमा रही हैं, हालांकि डीजल अभी भी मामूली नुकसान पर बेचा जा रहा है. 

तेल कंपनियों ने खुद उठाया नुकसान

उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में संकट चरम पर पहुंचने के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें हाई लेवल पर पहुंच गई थीं, तब सरकारी तेल कंपनियों ने इसका बोझ खुद उठाते हुए आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया था. मई में जाकर ईंधन की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये की आंशिक बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, तब भी सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान हो ही रहा था.

इंडस्ट्री के अधिकारियों ने यह भी बताया कि घरेलू ईंधन की कीमतें ग्लोबल क्रूड मार्केट में रोजाना होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ी नहीं होती हैं. इसके बजाय, कीमतों में बदलाव आम तौर पर पिछले दो हफ्तों या महीने के दौरान क्रूड की औसत कीमत के आधार पर किया जाता है. नतीजतन, क्रूड की कीमतों में हालिया गिरावट से मिलने वाला कोई भी फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, बशर्ते इंटरनेशनल कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहें.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली   102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये
गुरुग्राम 103.32 रुपये 95.51 रुपये
पटना  113.35 रुपये  99.36 रुपये
शिमला 102.55 रुपये 94.61 रुपये
चंडीगढ़  101.51 रुपये  89.47 रुपये
पुणे  111.52 रुपये 98.15 रुपये

 

ये भी पढ़ें:

अब पेट्रोल-डीजल सस्ता करेगी सरकार! $120 से $76 पर आए कच्चे तेल के दाम, होर्मुज ने दूर की महंगाई की टेंशन 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
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