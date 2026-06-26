क्रूड हो गया सस्ता, अब पेट्रोल-डीजल का कब कम होगा रेट? जानें आज कितनी है कीमत?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें घटकर युद्ध-पूर्व स्तर पर आ गईं.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

सरकारी तेल कंपनियाँ पेट्रोल पर अब अच्छा मार्जिन कमा रहीं.

घरेलू ईंधन कीमतें क्रूड के औसत मूल्य पर तय होती हैं.

Petrol-Diesel RateToday on June 26: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें ईरान-अमेरिका और इजरायल में जंग शुरू होने के पहले के स्तर (72 डॉलर प्रति बैरल) पर आ गई हैं. हालांकि, बावजूद इसके आज भी देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ.

ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 72-73 डॉलर प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि US क्रूड 70 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया है.

फरवरी के आखिर में जब जंग के चलते पश्चिम एशिया में तनाव का माहौल बना था, तब कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गया था. हालांकि, अब कीमतें फिर से सामान्य हो गई हैं. इससे जाहिर तौर पर भारत के इम्पोर्ट बिल में कमी आएगी, जिससे सरकार की वित्तीय स्थिति में भी सुधार होगा और महंगाई का दबाव भी कम होगा.

अब कंपनियां की होने लगी अच्छी कमाई

हालांकि, हैरान करने वाली बात यह है कि अंतरार्ष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पंप पर कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया.

इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक, जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी थीं, तब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, लेकिन हालिया गिरावट के बाद अभी तक कीमतों में कमी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

न्यूज एजेंसी PTI ने संबंधित अधिकारियों के हवाले से बताया कि सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अभी पेट्रोल की बिक्री पर अच्छा मार्केटिंग मार्जिन कमा रही हैं, हालांकि डीजल अभी भी मामूली नुकसान पर बेचा जा रहा है.

तेल कंपनियों ने खुद उठाया नुकसान

उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में संकट चरम पर पहुंचने के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें हाई लेवल पर पहुंच गई थीं, तब सरकारी तेल कंपनियों ने इसका बोझ खुद उठाते हुए आम जनता को राहत पहुंचाने का काम किया था. मई में जाकर ईंधन की कीमतों में लगभग 7.50 रुपये की आंशिक बढ़ोतरी की गई थी. हालांकि, तब भी सरकारी तेल कंपनियों को नुकसान हो ही रहा था.

इंडस्ट्री के अधिकारियों ने यह भी बताया कि घरेलू ईंधन की कीमतें ग्लोबल क्रूड मार्केट में रोजाना होने वाले उतार-चढ़ाव से जुड़ी नहीं होती हैं. इसके बजाय, कीमतों में बदलाव आम तौर पर पिछले दो हफ्तों या महीने के दौरान क्रूड की औसत कीमत के आधार पर किया जाता है. नतीजतन, क्रूड की कीमतों में हालिया गिरावट से मिलने वाला कोई भी फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, बशर्ते इंटरनेशनल कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहें.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये गुरुग्राम 103.32 रुपये 95.51 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये शिमला 102.55 रुपये 94.61 रुपये चंडीगढ़ 101.51 रुपये 89.47 रुपये पुणे 111.52 रुपये 98.15 रुपये

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