Petrol-Diesel Rate: क्या आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में मिली है कुछ राहत? जानें दिल्ली से पटना तक के रेट
Petrol-Diesel Rate: आज ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है. कीमतों में पिछली बढ़ोतरी सोमवार, 25 मई को हुई थी, जब पेट्रोल और डीजल के रेट 2.50 प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ा दिए गए थे.
- आज 23 जून को पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर हैं.
- सरकारी तेल कंपनियों ने 25 मई को अंतिम बढ़ोतरी की थी.
- अमेरिका-ईरान जंग से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है.
- मंत्री पुरी ने कहा आने वाले महीनों में कीमतें घटेंगी.
Petrol-Diesel Rate Today on June 23: आज 23 जून, मंगलवार को देशभर में सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये है. इसी तरह से मुंबई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्रमश: 111.21 रुपये प्रति लीटर और 97.83 रुपये प्रति लीटर है. भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी आखिरी बार 25 मई को की गई थी. उस दौरान दोनों के रेट 2.60-2.80 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए थे.
मई में कब-कब बढ़ाई गई कीमत?
15 मई 2026- करीब चार साल के लंबे अंतराल के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने पहली बार कीमतों में सीधे 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.
19 मई 2026- पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया.
23 मई 2026- इस दौरान कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई. रेट एक बार फिर से 87 पैसे से 91 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए.
25 मई 2026- तेल कंपनियों ने अब तक के लिए आखिरी बार कीमतों में 2.60-2.80 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया.
शहरवार ईंधन की कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.18 रुपये
|97.83 रुपये
|कोलकाता
|113.47 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.77 रुपये
|99.55 रुपये
|बेंगलुरु
|110.93 रुपये
|98.80 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|103.82 रुपये
|भोपाल
|114.54 रुपये
|99.64 रुपये
|लखनऊ
|102.05 रुपये
|95.55 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
अमेरिका-ईरान जंग ने बिगाड़ा खेल
अमेरिका और ईरान के बीच जंग ने दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई पर असर डाला है. इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है. युद्ध की वजह से कच्चे तेल के इंपोर्ट का 40%, नेचुरल गैस का 65% और LPG सप्लाई का 90% हिस्सा प्रभावित हुआ है क्योंकि इनकी सप्लाई खाड़ी देशों से होती है.
केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ईंधन की कीमतें कम होंगी और उन्होंने भरोसा दिलाया कि युद्ध के हालात के बावजूद पर्याप्त फ्यूल स्टॉक मौजूद है. उन्होंने कहा, "तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक मौजूदा ऊंचे स्तर पर नहीं बनी रह सकतीं और आने वाले महीनों में इनके घटने की उम्मीद है.''
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका से भारत को मिलने वाली अतिरिक्त सप्लाई से कुछ हद तक कमी पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अगर युद्ध बढ़ता है तो हालात बदल सकते हैं.
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