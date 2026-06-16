Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 25 मई बढ़ोतरी के बाद 16 जून को ईंधन कीमतें स्थिर रहीं.

अमेरिका-ईरान शांति समझौते से वैश्विक क्रूड बाजार में अनिश्चितता कम हुई.

होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने से तेल आपूर्ति सुगम होगी, भारत को फायदा.

तेल कंपनियां नुकसान भर रही, कीमतों में बड़ी कटौती फिलहाल मुश्किल.

Petrol-Diesel Rate Today on June 16: 25 मई को हुई बढ़ोतरी के बाद आज 16 जून को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के लगातार बंद रहने के कारण ग्लोबल क्रूड मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई थी. हालांकि, अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के आधिकारिक ऐलान से स्थिति सामान्य होने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं.

25 मई को हुई कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल की कीमतें 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 2.71 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई हैं. दरअसल, तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) महीनों से जमा हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही हैं और इस वजह से किश्तों में कीमतें बढ़ाई जा रही हैं.

इसी के साथ दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. मुंबई में कीमतें ज्यादा हैं, जहां पेट्रोल 111.18 रुपये प्रति लीटर और डीजल लगभग 97.83 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर बनी हुई हैं, जबकि डीजल की कीमतें 100 रुपये से नीचे हैं.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

होर्मुज क्यों इतना खास?

अमेरिका और ईरान दोनों के बीच युद्धविराम को लेकर हुए समझौते के बाद होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) को आंशिक रूप से खोल दिया गया है. अगले शुक्रवार (19 जून) तक इसे पूरी तरह से खोल दिया जाएगा. भारतीयों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे पेट्रोल, डीजल और LPG सिलेंडर सस्ते होंगे?

होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच एक संकरा सा समुद्री रास्ता है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसका बहुत महत्व है. दुनिया का लगभग पांचवां हिस्सा तेल और LNG सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है. भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है. होर्मुज के खुलने से इसके आयात बिल में कमी आएगी, सप्लाई में कमी का डर खत्म होगा, ग्लोबल स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिलेगी.

क्या सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?

ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का मतलब तुरंत यह नहीं है कि भारतीय पेट्रोल पंपों पर कीमतें कम हो जाएंगी. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इन्फोमेरिक्स रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉ. मनोरंजन शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तभी बड़ी कटौती की संभावना है, जब क्रूड ऑयल की कीमत लंबे समय तक लगभग 80 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बनी रहे.

उन्होंने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) अभी भी पहले हुए नुकसान की भरपाई कर रही हैं और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही हैं. उन्होंने कहा, "रिटेल कीमतों में बड़ी कटौती के लिए क्रूड की कीमतों में कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक गिरावट की जरूरत है." शर्मा के अनुसार, अगर जल्द ही कीमतें कम भी की जाती हैं, तो यह कटौती लगभग 2-4 रुपये प्रति लीटर तक ही सीमित रहने की संभावना है और इसे बहुत सोच-समझकर तय किया जाएगा, न कि कीमतों को युद्ध से पहले के स्तर पर वापस लाया जाएगा.

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