कच्चे तेल के बाजार में हाहाकार! पहुंचा 90 डॉलर के पार, पेट्रोल-डीजल का कितना चढ़ा रेट?
कच्चे तेल की कीमतों में आज फिर तेजी देखने को मिल रही है. ब्रेंट क्रूड आज एक बार फिर से 90 डॉलर के पार पहुंच गया है. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड में भी 3% के करीब उछाल आया है.
- कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर भी पेट्रोल-डीजल अपरिवर्तित रहे.
- ईरान-अमेरिका तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड कीमतें बढ़ीं.
- ब्रेंट क्रूड $90 प्रति बैरल पार, अमेरिकी क्रूड में भी उछाल.
आज महीने की आखिरी तारीख में कच्चे तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनाव के माहौल में सरकारी तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखना आम उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की बात है.
चूंकि भारत कच्चे तेल के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है और अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल दूसरे देशों से मंगाता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में हलचल का असर कंपनियों के मुनाफे और सरकार की नीतियों पर पड़ता है. बहरहाल, इसी अनिश्चितता के बीच तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 31 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की हैं.
क्रूड ऑयल के फिर बढ़े दाम
सोमवार को यह खबर फैलते ही कि अमेरिकी सेना के ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गईं. ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर से 90 डॉलर प्रति बैरल के स्तर के ऊपर चली गई. इस दौरान अमेरिकी क्रूड की कीमतों में भी भारी उछाल आया.
आज कच्चे तेल की कीमत
अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाने वाला ब्रेंट क्रूड 2.52% बढ़कर 90.32 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है. इसी तरह से अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 2.41% की तेजी के साथ 85.41 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है.
क्या है मामला?
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के अनुसार, अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर ईरान के दो रॉकेट लांचरों को निशाना बनाया, जो होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में समुद्री बारूदी सुरंगें (Sea Mines) दागने की कोशिश में थे. इस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों (किंग हुसैन और अल अजराक बेस) पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं. दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तगड़ा उछाल आया.
आज शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमत
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|मुंबई
|111.31 रुपये
|97.97 रुपये
|कोलकाता
|113.51 रुपये
|99.82 रुपये
|चेन्नई
|107.78 रुपये
|99.56 रुपये
|हैदराबाद
|115.69 रुपये
|103.82 रुपये
|पटना
|113.35 रुपये
|99.36 रुपये
|वाराणसी
|107.40 रुपये
|90.10 रुपये
|भुवनेश्वर
|103.19 रुपये
|100.68 रुपये
|आगरा
|107.09 रुपये
|89.80 रुपये
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