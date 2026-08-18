घटा या बढ़ा? आज आपके शहर में कितने में बिक रहा पेट्रोल, जानें 1 लीटर की ताजा कीमत

Petrol-Diesel Rate Today on August 18, 2026: आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा सुबह 6 बजे जारी की गई नई रेट लिस्ट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रिटेल स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कच्चे तेल में उबाल

मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ये 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही हैं. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.07% गिरकर 90.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं. इससे पहले के कारोबारी सेशन में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी. इसकी वजह ईरान और अमेरिका का अपने विवाद को खत्म करने के लिए जून में साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को आगे न बढ़ाने का फैसला रहा.

17 जून को हस्ताक्षरित 14- सूत्रीय समझौता दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोपों के बाद सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे कूटनीतिक शांति वार्ता की इस 60 दिनों की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे. ट्रंप की बातचीत को आगे न बढ़ाने के कड़े बयान और ईरान द्वारा आक्रामक रुख अपनाने की चेतावनी से अंतर्राष्ट्रीस बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड कल अचानक 2.4% से अधिक उछलकर 90.60 से 90.87 डॉलर प्रति बैरल के पार बंद हुआ. अमेरिकी मानक WTI क्रूड भी 2.2% उछलकर 84.50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है.

आज पेट्रोल की कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत: 102.12 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत: 113.43 रुपये प्रति लीटर

मुंबई में पेट्रोल की कीमत: 111.12 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत: 107.75 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत: 115.69 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत: 110.93रुपये प्रति लीटर

डीजल की ताजा कीमत

दिल्ली में डीजल की कीमत: 95.20 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में डीजल की कीमत: 99.78 रुपये प्रति लीटर

मुंबई में डीजल की कीमत: 97.78 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में डीजल की कीमत: 99.57 रुपये प्रति लीटर

हैदराबाद में डीजल की कीमत: 103.82 रुपये प्रति लीटर

बेंगलुरु में डीजल की कीमत: 98.79 रुपये प्रति लीटर

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