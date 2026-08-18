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हिंदी न्यूज़बिजनेसघटा या बढ़ा? आज आपके शहर में कितने में बिक रहा पेट्रोल, जानें 1 लीटर की ताजा कीमत

घटा या बढ़ा? आज आपके शहर में कितने में बिक रहा पेट्रोल, जानें 1 लीटर की ताजा कीमत

Petrol-Diesel Rate Today on August 18, 2026: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट 2.7% चढ़कर 90.87 डॉलर पर बंद हुआ.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 18 Aug 2026 07:01 AM (IST)
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Petrol-Diesel Rate Today on August 18, 2026: आज देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा सुबह 6 बजे जारी की गई नई रेट लिस्ट में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में रिटेल स्तर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कच्चे तेल में उबाल

मंगलवार को ब्रेंट क्रूड की कीमतों में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ये 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही हैं. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 0.07% गिरकर 90.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गए हैं. इससे पहले के कारोबारी सेशन में तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली थी. इसकी वजह ईरान और अमेरिका का अपने विवाद को खत्म करने के लिए जून में साइन किए गए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) को आगे न बढ़ाने का फैसला रहा.

17 जून को हस्ताक्षरित 14- सूत्रीय समझौता दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर उल्लंघन के आरोपों के बाद सोमवार को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे कूटनीतिक शांति वार्ता की इस 60 दिनों की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाएंगे. ट्रंप की बातचीत को आगे न बढ़ाने के कड़े बयान और ईरान द्वारा आक्रामक रुख अपनाने की चेतावनी से अंतर्राष्ट्रीस बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड कल अचानक 2.4% से अधिक उछलकर 90.60 से 90.87 डॉलर प्रति बैरल के पार बंद हुआ. अमेरिकी मानक WTI क्रूड भी 2.2% उछलकर 84.50 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है. 

आज पेट्रोल की कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत: 102.12 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत: 113.43 रुपये प्रति लीटर
मुंबई में पेट्रोल की कीमत: 111.12 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत: 107.75 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत: 115.69 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत: 110.93रुपये प्रति लीटर

डीजल की ताजा कीमत

दिल्ली में डीजल की कीमत: 95.20 रुपये प्रति लीटर
कोलकाता में डीजल की कीमत: 99.78 रुपये प्रति लीटर
मुंबई में डीजल की कीमत: 97.78 रुपये प्रति लीटर
चेन्नई में डीजल की कीमत: 99.57 रुपये प्रति लीटर
हैदराबाद में डीजल की कीमत: 103.82 रुपये प्रति लीटर
बेंगलुरु में डीजल की कीमत: 98.79 रुपये प्रति लीटर

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Soyoil Import: फेस्टिव सीजन में बढ़ी सोयाबीन तेल की मांग, भारत में टूट सकता है Import रिकॉर्ड 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 06:58 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Rate Today
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