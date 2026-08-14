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हिंदी न्यूज़बिजनेस15 अगस्त से पहले आज कितने में बिक रहा देश में पेट्रोल? डीजल का भी जानें ताजा भाव

15 अगस्त से पहले आज कितने में बिक रहा देश में पेट्रोल? डीजल का भी जानें ताजा भाव

Petrol-Diesel Rate Today on August 14, 2026: सरकारी तेल कंपनियों (OMCs) ने सुबह छह बजे आज के लिए पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दिए हैं, जिसके हिसाब से आज देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Aug 2026 07:01 AM (IST)
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  • 14 अगस्त को पेट्रोल-डीजल कीमतें लगभग स्थिर रहीं,
  • दिल्ली में पेट्रोल 102, मुंबई में 111 रुपये है.
  • कच्चे तेल, डॉलर दर, सरकारी कर ईंधन मूल्य तय करते.

Petrol-Diesel Rate Today on August 14, 2026: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 2026 को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग उतनी ही रहीं, जितनी कि कल थीं. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बीते 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं. उस दौरान सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर 102.12 रुपये है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसी तरह से मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये के निशान से ऊपर बनी हुई हैं. यहां पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो दिल्ली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं. इन शहरों में डीजल की कीमतें 100 रुपये से कम हैं, सिवाय हैदराबाद के, जहां डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है.

शहरवार ईंधन की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
पुणे 104.04 रुपये 90.57 रुपये
नोएडा 102.12 रुपये 95.21 रुपये
सूरत 95.00 रुपये 89.00 रुपये
चेन्नई 107.74 रुपये  99.55 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये  94.97 रुपये
जयपुर 112.66 रुपये 97.46 रुपये
पटना   113.37 रुपये 100.20 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 100.30 रुपये

आप SMS के जरिए भी आसानी से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल का रेट जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर का कोड और उसके बाद 'RSP' लिखकर 9224992249 पर मैसेज भेजें. BPCL के ग्राहक 'RSP' लिखकर 9223112222 पर और HPCL के ग्राहक 'HP Price' लिखकर 9222201122 पर मैसेज भेजकर ईंधन के मौजूदा दाम जान सकते हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर किन चीजों का पड़ता है असर?

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत में ईंधन की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे आयात महंगा होगा, तो देश में भी ईंधन की कीमतों पर इसका असर दिखेगा.

चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान डॉलर में किया जाता है इसलिए भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट में बदलाव से ईंधन की कीमतों पर असर पड़ता है. रुपया कमजोर होने पर आमतौर पर ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं.

ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं. ये टैक्स हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं और पेट्रोल पंप पर ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत में इनकी बड़ी भूमिका होती है. 

ये भी पढ़ें:

अंडा-चिकन से लेकर लहसून-प्याज तक, सब महंगा, किन-किन चीजों के बढ़े दाम? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Price Today
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