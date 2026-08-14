15 अगस्त से पहले आज कितने में बिक रहा देश में पेट्रोल? डीजल का भी जानें ताजा भाव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 14 अगस्त को पेट्रोल-डीजल कीमतें लगभग स्थिर रहीं,

दिल्ली में पेट्रोल 102, मुंबई में 111 रुपये है.

कच्चे तेल, डॉलर दर, सरकारी कर ईंधन मूल्य तय करते.

Petrol-Diesel Rate Today on August 14, 2026: स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त 2026 को पूरे भारत में ईंधन की कीमतें लगभग उतनी ही रहीं, जितनी कि कल थीं. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बीते 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं. उस दौरान सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी.

पेट्रोल-डीजल की ताजा कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर 102.12 रुपये है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. इसी तरह से मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये के निशान से ऊपर बनी हुई हैं. यहां पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जो दिल्ली के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं. इन शहरों में डीजल की कीमतें 100 रुपये से कम हैं, सिवाय हैदराबाद के, जहां डीजल की कीमत 103.82 रुपये प्रति लीटर है.

शहरवार ईंधन की कीमतें

आप SMS के जरिए भी आसानी से अपने शहर में पेट्रोल और डीजल का रेट जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के ग्राहक शहर का कोड और उसके बाद 'RSP' लिखकर 9224992249 पर मैसेज भेजें. BPCL के ग्राहक 'RSP' लिखकर 9223112222 पर और HPCL के ग्राहक 'HP Price' लिखकर 9222201122 पर मैसेज भेजकर ईंधन के मौजूदा दाम जान सकते हैं.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर किन चीजों का पड़ता है असर?

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का भारत में ईंधन की कीमतों पर सीधा असर पड़ता है क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा तेल आयात करता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ेंगी और इससे आयात महंगा होगा, तो देश में भी ईंधन की कीमतों पर इसका असर दिखेगा.

चूंकि भारत अपने कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और इसका भुगतान डॉलर में किया जाता है इसलिए भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच एक्सचेंज रेट में बदलाव से ईंधन की कीमतों पर असर पड़ता है. रुपया कमजोर होने पर आमतौर पर ईंधन की कीमतें बढ़ जाती हैं.

ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं. ये टैक्स हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं और पेट्रोल पंप पर ग्राहकों द्वारा चुकाई जाने वाली अंतिम कीमत में इनकी बड़ी भूमिका होती है.

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