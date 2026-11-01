ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आज पेट्रोल-डीजल के भी बढ़ गए दाम? दिल्ली से पटना तक चेक करें रेट

क्या आज पेट्रोल-डीजल के भी बढ़ गए दाम? दिल्ली से पटना तक चेक करें रेट

आज यानी 1 नवंबर 2026 के लिए सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल-डीजल के लिए नए रेट जारी कर दिए हैं. सभी सरकारी तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी करती हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Nov 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज 1 नवंबर 2026 को ईंधन कीमतें अपरिवर्तित रहीं.
  • अंतिम बढ़ोतरी 25 मई को, अंतरराष्ट्रीय तेलों के कारण हुई.
  • सरकार ने डीजल, एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया.

आज 1 नवंबर 2026 को देश की सरकारी तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं. यानी कि वाहन चालकों को पेट्रोल-डीजल पहले के रेट पर ही मिलेंगे.

पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव 25 मई 2026 को हुआ था. उस दौरान पश्चिम एशिया में जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल में 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां
370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां
बिजनेस
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
बिजनेस
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा

मई में कब-कब बदले गए दाम

सबसे पहले चार साल के लंबे अंतराल के बाद 15 मई को पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी.

दूसरी बढ़ोतरी 19 मई को की गई. यानी कि पहली बढ़ोतरी के ठीक चार दिन बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया.

तीसरी बढ़ोतरी 23 मई को की गई. उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल 100 प्रति बैरल पार जाने पर फिर से दाम औसतन 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए. 

25 मई को हुई चौथी बढ़ोतरी में पेट्रोल की कीमतों में 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया. 

शहरवार चेक करें कीमत

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये 
मुंबई 111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.76 रुपये 99.55 रुपये
बेंगलुरु 111.68 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद 116.15 रुपये 104.23 रुपये
लखनऊ 101.86 रुपये 95.36 रुपये
पटना 113.37 रुपये 99.36 रुपये
पुणे 111.90 रुपये 98.55 रुपये

डीजल पर बढ़ा विंडफॉल टैक्स

केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED) को खत्म कर दिया है, जबकि हाई-स्पीड डीजल पर शुल्क बढ़ाकर 11.5 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर शुल्क बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर कर दिया है. इसका आम आदमी की जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा. यह टैक्स केवल देश से बाहर निर्यात होने वाले ईंधन पर लागू होता है. देश के भीतर पेट्रोल पंपों पर बिकने वाले तेल पर लगने वाले टैक्स (Excise Duty और VAT) में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसलिए आपके शहर में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बदलेंगे.

ये भी पढ़ें:

370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. फाइनेंस के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है. अरिजीता पहले भी कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 01 Nov 2026 09:05 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Fuel Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां
370 रुपए महंगा मिलेगा LPG सिलेंडर, दिसंबर में बढ़ेंगे दाम! बड़े घाटे में कंपनियां
बिजनेस
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
सोमवार 2 नवंबर से चलेगी दिल्ली-वाराणसी वंदे भारत स्लीपर, रात 8.50 है टाइम
बिजनेस
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
आज LPG सिलेंडर के बढ़ गए दाम, जानें अब कितने रुपए महंगा हुआ
बिजनेस
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
सरकार ने राज्यों को बांटे 109019 करोड़, यूपी और बिहार को मिला सबसे ज्यादा पैसा
Advertisement

वीडियोज

ABP News: REEL का जुनून... मौत को चैलेंज ! | Sansani
Jan Mahabhiyog Programme: अभी-अभी 'जन महाभियोग'पर आई बड़ी खबर! | Rahul Gandhi | Congress | ABP
Jan Mahabhiyog Programme: जन महाभियोग में क्या-क्या हुआ? पूरी कहानी | Rahul Gandhi | BJP | Gyanesh
Jan Mahabhiyog Programme: जन-महाभियोग-रैली..खतरे में ज्ञानेश की कुर्सी? | Rahul Gandhi | Congress
Sandeep Chaudhary: 'ज्ञानेश हटाओ'...लोकतंत्र बचाओ या राजनीति चमकाओ? | Jan Mahabhiyog | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'मानी तो खुलेंगे रास्ते'
ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 7 शर्तें, कहा- 'मानी तो खुलेंगे रास्ते'
दिल्ली NCR
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
दिल्ली में आज इन रास्तों पर जाने से बचें, रामलीला मैदान में रैली को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन
बिजनेस
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
GRAP लागू, दूध-दही, गैस और शराब महंगी, बैंक-Fastag के नए नियम, आज 1 नवंबर से बहुत कुछ बदला
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
ऑस्ट्रेलिया की हार से बदले सारे समीकरण, जानें WTC फाइनल में कैसे जाएगी टीम इंडिया?
बॉलीवुड
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
पॉलिटिकल व्यूज की वजह से प्रकाश राज के हाथ से निकली फिल्में, पत्नी बोलीं- वो निडर शख्स हैं
दिल्ली NCR
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन का होगा विस्तार, 89 KM लंबा होगा कॉरिडोर
इंडिया
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
CJP की दिवाली पार्टी में पहुंचे विपक्ष के नेता, अभिजीत दीपके, सौरव दास से क्या बोलीं सुप्रिया सुले?
ट्रेंडिंग
शेरवानी पहन बिन बुलाए शादी में घुसा फॉरेनर, डीजे पर मचाया तहलका
शेरवानी पहन बिन बुलाए शादी में घुसा फॉरेनर, डीजे पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget