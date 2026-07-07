हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?

Petrol-Diesel Rate: दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?

Petrol-Diesel Price Today: IOCL, HPCL और BPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दिए हैं और आज भी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 07 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल दरें स्थिर रखीं.
  • महंगे पुराने क्रूड स्टॉक के कारण दाम अभी कम नहीं हो रहे.
  • निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने 1 जुलाई को पेट्रोल-डीजल दरें घटाईं.
  • सरकारी कंपनियां लाखों बैरल नया कच्चा तेल खरीद रही हैं.

Petrol-Diesel Rate Today July 7: आज मंगलवार को देश में सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, HPCL, BPCL) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया. इसके चलते देश भर में ईंधन के दाम आज भी स्थिर बने हुए हैं. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आ रही गिरावट के बावूजद पेट्रोल-डीजल के दाम खुदरा स्तर पर नहीं घटाए जा रहे हैं. 

क्यों नहीं कम हो रही कीमत?

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी बता चुके हैं कि भले ही वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमतें अब कम होकर अमेरिका-ईरान में जंग शुरू होने के पहले के स्तर पर आ गए हो, लेकिन भारतीय रिफाइनरियां अभी उसी कच्चे तेल को प्रॉसेस कर रही हैं, जिसें पश्चिम एशिया में तनाव और क्रूड ऑयल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचने के बाद महंगे रेट पर खरीदा गया था. यही वजह है कि सरकारी तेल कंपनियां अभी दाम कम करने की स्थिति में नहीं हैं. इस बीच, बीते 1 जुलाई को प्राइवेट कंपनी नायरा एनर्जी (Nayara Energy) ने अपने पंपों पर पेट्रोल में 5 रुपये और डीजल में 3 रुपये की कटौती कर उपभोक्ताओं को कुछ राहत दी है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर  पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली   102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.21 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
अहमदाबाद 101.70 रुपये 97.84 रुपये
चेन्नई  107.77 रुपये  99.55 रुपये
पटना  113.35 रुपये  99.36 रुपये
लेह 109.81 रुपये 97.92 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये  103.82 रुपये
कोहिमा 104.39 रुपये 95.91 रुपये

नए स्टॉक की खरीद शुरू

पिछले हफ्ते भारत की सरकारी तेल रिफाइनिंग कंपनियों ने अलग-अलग टेंडर के जरिए लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने का काम तेज कर दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन ऑयल से लेकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम तक, इन कंपनियों ने मिलकर लगभग 70 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदा है, जिसकी डिलीवरी आने वाले महीनों में होनी है. इनमें से इंडियन ऑयल ने 50 लाख बैरल तेल खरीदा है. इनकी डिलीवरी अगस्त के आखिर और सितंबर की शुरुआत में होनी है. इसी तरह से HPCL ने 20 लाख बैरल ब्राजीलियन 'टुपी' (Tupi) क्रूड खरीदा है. इसकी भी डिलीवरी अगस्त और सितंबर में होनी है.

ये भी पढ़ें:

चकाचौंध से दूर, बिजनेस में सुपर एक्टिव: जानिए कौन हैं टाटा ग्रुप की कमान थामने वाली माया टाटा? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 07 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Fuel Price Today Petrol Diesel Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?
दिल्ली से पटना तक आज क्या है पेट्रोल-डीजल के रेट? क्या कीमतों में हुआ है कोई बदलाव?
बिजनेस
100 Rupee: आपकी जेब में पड़ा 100 रुपए का नोट नकली तो नहीं? RBI ने किया सतर्क, चेक करने के बताए 7 तरीके
आपकी जेब में पड़ा 100 रुपए का नोट नकली तो नहीं? RBI ने किया सतर्क, चेक करने के बताए 7 तरीके
बिजनेस
LPG News: अब नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत, अमेरिका से दोगुनी गैस खरीदेगा भारत, सरकार ने बदला प्लान
अब नहीं होगी सिलेंडर की किल्लत, अमेरिका से दोगुनी गैस खरीदेगा भारत, सरकार ने बदला प्लान
बिजनेस
Crude Oil News: सऊदी ने 26 साल में सबसे सस्ता किया तेल, भारत को क्या होगा फायदा? आसान भाषा में समझिए
सऊदी ने 26 साल में सबसे सस्ता किया तेल, भारत को क्या होगा फायदा? आसान भाषा में समझिए
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
हूती, हमास और हिज्बुल्लाह की मौजूदगी, ईरान ने दिखाई ताकत, खामेनेई की आखिरी सलामी से सीधा संदेश
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: नासिक में बादल फटने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट; स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
महाराष्ट्र: नासिक में बादल फटने की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट; स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
क्रिकेट
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ ODI सीरीज के किया टीम इंडिया में बदलाव, 2 साल बाद खूंखार ऑलराउंडर की वापसी
बॉलीवुड
Satluj: बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
बैन के बाद प्रोजेक्टर लगाकर 'सतलुज' देख रहे लोग, दिलजीत दोसांझ बोले- अब ये फिल्म नहीं रुकेगी
विश्व
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
जैसे ही इंडोनेशिया के आसमान में घुसा पीएम मोदी का प्लेन, सामने आए फाइटर जेट्स, फिर ऐसा था नजारा- Video
राजस्थान
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
खामनेई के ताबूत पर क्यों रखी गई काली पगड़ी? जानें क्या है खून के बदले खून की की इस्लामी परंपरा
ट्रेंडिंग
Video: अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
अचानक कंट्रोल से बाहर हुआ रोबोट, अपने ही मालिक को मारीं लातें- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
एआई पार्टनर कहीं दिल न तोड़ दे! चीन को सता रहा है डर, सरकार करने जा रही यह काम
ENT LIVE
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
Diljit Dosanjh की Sutluj अचानक हुई ZEE5 से गायब
ABP NEWS
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
Viral News: मुंबई से गोवा जाने वाला ट्रैफिक रोका जाएगा? वायरल खबर ने मचाया हड़कंप
ABP NEWS
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
Viral News: सड़क पर उतरा पैराग्लाइडर, लोग रह गए दंग!
ABP NEWS
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
Viral News: बारिश ने मुंबई को बना दिया 'वॉटर सिटी'
ABP NEWS
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Viral News: देखते रहे लोग, लड़ती रहीं महिलाएं; सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा
Embed widget