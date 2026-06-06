Petrol-Diesel Rate: आज बढ़ा है पेट्रोल-डीजल का भाव या कीमतें हैं कल जितनी? फटाफट चेक करें रेट
Petrol-Diesel Rate: दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, कोलकाता में पेट्रोल-डीजल की कीमत क्रमश: 113.51 और 100 रुपये प्रति लीटर है.
Petrol-Diesel Rate on June 6: पिछले कुछ हफ्तों से कई दफा रेट बढ़ने के बाद आज 5 जून, 2026 को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के चलते एनर्जी सप्लाई में आ रही रुकावटों की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इस बीच, मार्केट एक्सपर्ट्स ईंधन की कीमतों में एक और बदलाव की संभावना पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.
क्यों बढ़ाई गईं कीमतें?
ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) पर बढ़ते दबाव के कारण हुई है. इंडस्ट्री के अनुमान बताते हैं कि मई के महीने में कई बार कीमतें बढ़ने के बावजूद OMCs को अभी भी पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर काफी नुकसान (अंडर-रिकवरी) हो रहा है. रिपोर्टों से पता चलता है कि घाटे का पैमाने इतना ज्यादा है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुनाफा कमाने के लिए कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है.
अब तक कितनी हुई बढ़ोतरी?
पिछले कुछ हफ्तों में ईंधन की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. 15 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे कई शहरों में इनकी कीमतों में कुल मिलाकर लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है. तेल कंपनियों ने एनर्जी मार्केट में जारी उठा-पटक के बीच खरीद और रिफाइनिंग की बढ़ती लागत की भरपाई करने के लिए ये कीमतें धीरे-धीरे बढ़ाईं.
शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|102.12 रुपये
|95.20 रुपये
|गाजियाबाद
|101.73 रुपये
|95.29 रुपये
|नोएडा
|102.42 रुपये
|95.37 रुपये
|मुंबई
|111.21 रुपये
|97.83 रुपये
|कोलकाता
|113.51 रुपये
|100 रुपये लगभग
|चेन्नई
|107.75 रुपये
|94.00 रुपये
|लखनऊ
|101.86 रुपये
|95.53 रुपये
|जयपुर
|113.91 रुपये
|98.54 रुपये
|पटना
|113.77 रुपये
|100 रुपये लगभग