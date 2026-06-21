हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट

Petrol-Diesel Rate: दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट

Petrol-Diesel Rate: पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज भी देश में स्थिर बनी हुई हैं. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 21 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आज 21 जून को देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में स्थिरता.
  • पिछले महीने 25 तारीख से ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं आया.
  • तेल की कीमतें कच्चे तेल व डॉलर-रुपये विनिमय दर पर आधारित होती हैं.
  • पोर्ट ब्लेयर में सबसे सस्ता जबकि राजस्थान-आंध्र प्रदेश में सबसे महंगा ईंधन.

Petrol-Diesel Rate on June 21: आज देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यानी कि कल इनकी कीमत जितनी थी, आज भी उतनी ही है. इनमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं हुआ है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आखिरी बार बदलाव पिछले महीने की 25 तारीख को हुई थी. उसके बाद से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं.

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सरकारी तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं. भारत में 'डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल' के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपये के एक्सचेंज रेट के हिसाब से हर रोज ईंधन के दाम तय होते हैं. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये  99.55 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
गंगटोक 110.95 रुपये  97.75 रुपये
गुवाहाटी 105.85 रुपये  97.33 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये

सबसे सस्ता कहां पेट्रोल-डीजल?

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल अंडमान और निकोबार (पोर्ट ब्लेयर) में है. यहां पेट्रोल की कीमत 88.66 रुपये और डीजल की कीमत 84.56 रुपये प्रति लीटर है. यहां कीमतें कम होने की वजह राज्य सरकार द्वारा ईंधन पर वसूला गया केवल 1% वैट (VAT) है. 

वहीं, अगर सबसे महंगे पेट्रोल-डीजल की बात करें तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पेट्रोल की कीमत करीब 117.59 रुपये से लेकर 117.78 रुपये प्रति लीटर है. वहीं, यहां डीजल की कीमत करीब 105.26 रुपये से105.36 रुपये प्रति लीटर है.  दरअसल, तेलंगाना और राजस्थान जैसे राज्यों में ईंधन पर 31% से 35.2% तक भारी वैट वसूला जाता है. ऊपर से रोड सेस और अतिरिक्त टैक्स भी लगाए जाते हैं. इससे कीमतें काफी बढ़ जाती हैं. 

कैसे जानेंगे अपने शहर का रेट?

आप घर बैठे तेल कंपनियों के आधिकारिक नंबर पर एक मैसेज भेजकर पेट्रोल-डीजल की अपडेटेड कीमतों के बारे में जानकारी पा सकते हैं. Indian Oil (IOC) के लिए अपने मोबाइल से RSP <स्पेस> डीलर कोड (दिल्ली के लिए 102090) लिखकर 9224992249 पर भेज दें. 

Bharat Petroleum (BPCL) के लिए अपने मोबाइल से RSP <स्पेस> डीलर कोड लिखकर 9223112222 पर भेजें. 

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel Price: इन 7 तरीकों से सस्ता मिलता है पेट्रोल-डीजल, आप न करें ये गलती, बचाएं अपने पैसे 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 21 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Petrol-Diesel Fuel Price Today Petrol & Diesel
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट
दाम बढ़े हैं या कल जितने ही हैं? जानें आज आपके शहर में पेट्रोल-डीजल का क्या चल रहा रेट
बिजनेस
ईरान की ये 2 शर्ते मानी तो ही होर्मुज से निकलेंगे जहाज, नए प्लान से LPG-तेल की सप्लाई चेन में हलचल
ईरान की ये 2 शर्ते मानी तो ही होर्मुज से निकलेंगे जहाज, नए प्लान से LPG-तेल की सप्लाई चेन में हलचल
बिजनेस
सिगरेट पर MRP से 20 रुपए ज्यादा वसूले, कंपनी-दुकानदार दोनों नपे, लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहक ऐसे करें शिकायत
सिगरेट पर MRP से 20 रुपए ज्यादा वसूले, कंपनी-दुकानदार दोनों नपे, लगा 10 लाख का जुर्माना, ग्राहक ऐसे करें शिकायत
बिजनेस
Telegram Ban in India: भारत में टेलीग्राम पर लगा 'ताला', क्या अब कंगाल होने पर आ जाएगी कंपनी? जानें पूरा मामला
भारत में टेलीग्राम पर लगा 'ताला', क्या अब कंगाल होने पर आ जाएगी कंपनी? जानें पूरा मामला
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Tej Pratap Yadav murder conspiracy | Lalu Yadav | Abp Report: तेज प्रताप यादव की हत्या की साजिश?
Ram Mandir Donation Scam | Chanda Chori | Sandeep Chaudhary: रामलला के खजाने पर किसने मारी सेंध?
Ram Mandir Daan Chori | Ayodhya | Shastrarth: रामलला के दरबार में किसने की आस्था से सौदेबाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
फिर होगा युद्ध? लेबनान में इजरायल के हमले से भड़का ईरान, बंद कर दिया होर्मुज
महाराष्ट्र
पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा प्लान, 6 बागी सांसदों के खिलाफ करने जा रहे ये काम!
पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा प्लान, 6 बागी सांसदों के खिलाफ करने जा रहे ये काम!
क्रिकेट
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
क्या वैभव सूर्यवंशी को टारगेट कर रही है श्रीलंकाई टीम? फाइनल से पहले SL से मिल गया जवाब
ओटीटी
Father's Day 2026: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
फादर्स डे स्पेशल: 'पिकू' से 'अंग्रेजी मीडियम' देखें पिता और बच्चों के रिश्तों पर बनीं ये शानदार फिल्मे, ओटीटी पर करें एंजॉय
इंडिया
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
TMC में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता- उपनेता का ऐलान, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
ट्रेंडिंग
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क- वीडियो वायरल
आपदा में अवसर, कोलकाता की बाढ़ में शख्स बना टैक्सी, लोगों को कंधे पर बैठा पार कराई सड़क
ब्यूटी
Face Mask Side Effect: चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
चेहरे पर लगाया नकली फेस मास्क तो लग जाएगी लंका, जानिए इनसे क्या-क्या होते हैं साइड इफेक्ट्स?
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget