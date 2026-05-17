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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price Today: क्या फिर बढ़े हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए दिल्ली-NCR, मुंबई-बेंगलुरू में क्या हैं कीमतें

Petrol-Diesel Price Today: क्या फिर बढ़े हैं पेट्रोल-डीजल के दाम? जानिए दिल्ली-NCR, मुंबई-बेंगलुरू में क्या हैं कीमतें

Petrol-Diesel Price News: भारत में चार साल बाद शुक्रवार को पेट्रोल डीजल महंगा हो गया. यह उछाल इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है. जानें आज क्या हैं ताजा रेट.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 17 May 2026 10:59 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today City Wise: दिल्ली-एनसीआर वालों को हर दिन महंगाई का झटका लग रहा है. कभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कभी सीएनजी महंगी हो रही है. आज सीएनजी एक रुपए और महंगी हो गई. जानिए क्या आज पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े हैं या नहीं. जानिए आपके शहर में तेल की ताजा कीमतें क्या हैं.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देशभर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तीन रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. अचानक आई इस तेजी ने आम आदमी से लेकर कारोबारियों तक सबको चौंका दिया. हालांकि आज पेट्रोल-डीजल महंगा नहीं हुआ है. अब आपको बताते हैं कि देश के मेट्रो शहरों में आज यानी 17 मई को नई कीमतें क्या हैं.

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नई दिल्ली 

  • पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर है.
  • डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है

कोलकाता

  • पेट्रोल अब 108 रुपए 70 पैसे
  • डीजल 95 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है

मुंबई 

  • एक लीटर पेट्रोल 106 रुपए 68 पैसे
  • डीजल के लिए 93 रुपए 14 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं

चेन्नई 

  • पेट्रोल 103 रुपए 67 पैसे 
  • डीजल 95 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर 

दिल्ली-एनसीआर और अन्य बड़े शहरों का हाल

दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों और देश के दूसरे बड़े शहरों में भी कीमतें आसमान छू रही हैं. अगर आप नोएडा में रहते हैं तो यहां आज पेट्रोल 97 रुपए 76 पैसे और डीजल 90 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है. वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल 98 रुपए 47 पैसे और डीजल 90 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है. 

हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में पेट्रोल का भाव 110 रुपए के आंकड़े को भी पार कर गया है. हैदराबाद में पेट्रोल 110 रुपए 89 पैसे और तिरुवनंतपुरम में 110 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है. इसके अलावा पटना में पेट्रोल 108 रुपए 92 पैसे और जयपुर में 107 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर है.

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कीमतों में बढ़ोतरी की असली वजह

आखिर अचानक पेट्रोल-डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए? इसकी मुख्य वजह भारत में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहा तनाव है. इस समय पूरी दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट यानी एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है.पश्चिम एशिया, यानी मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण यह स्थिति पैदा हुई है. जंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में 'ब्रेंट क्रूड ऑयल' यानी कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 50 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं.

Published at : 17 May 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
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