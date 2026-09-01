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हिंदी न्यूज़बिजनेसमहंगा हुआ पेट्रोल या घटे डीजल के दाम? 1 सितंबर को फ्यूल रेट पर ताजा अपडेट

महंगा हुआ पेट्रोल या घटे डीजल के दाम? 1 सितंबर को फ्यूल रेट पर ताजा अपडेट

पेट्रोल-डीजल भरवाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि आज आपके शहर या नजदीकी पेट्रोल पंप पर फ्यूल की लेटेस्ट कीमतें अभी कितनी चल रही हैं, जो हर रोज सुबह 6 बजे अपडेट किए जाते हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 01 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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  • आज 1 सितंबर को पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर रहे.
  • दिल्ली, मुंबई में पेट्रोल-डीजल दरें अभी भी ऊंची हैं.
  • वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें $90-91 पर स्थिर बनी हुई हैं.

दिन की शुरुआत अब सिर्फ सूरज की किरणों के साथ नहीं, बल्कि पेट्रोल-डीजल के नए रेट के साथ भी होती है. इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका असर आम आदमी की जेबों पर काफी पड़ता है. तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के रेट्स अपडेट करती हैं. ऊपर से आज महीने की पहली तारीख भी है, तो कीमतों में बदलाव की गुंजाइश काफी है. हालांकि, आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि आज 1 सितंबर को पेट्रोल-डीजल की स्थिर हैं. कीमतों में कोई नया बदलाव लागू नहीं हुआ है.

शहरवार चेक करें कीमतें 

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपये 84.56 रुपये
मेरठ (उत्तर प्रदेश) 101.40 रुपये 94.60 रुपये
गुवाहाटी 100.25 रुपये 92.44 रुपये

घर बैठे चेक करें लेटेस्ट रेट

आप हर सुबह 6 बजे के बाद अपने फोन से एक SMS भेजकर भी अपने शहर के ताजा रेट चेक कर सकते हैं:-

  • Indian Oil (IOCL)- अपने मोबाइल से RSP <शहर का कोड> लिखकर 92249 92249 पर भेजें। (उदाहरण के लिए नोएडा के लिए: RSP 155444)
  • Bharat Petroleum (BPCL)- अपने मोबाइल से RSP <शहर का कोड> लिखकर 92249 92249 पर भेजें.
  • Hindustan Petroleum (HPCL)- अपने मोबाइल से HPPRICE <शहर का कोड> लिखकर 92222 01122 पर भेजें.

आज क्यों नहीं बढ़ी कीमत?

मई के महीने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें जब बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं, तब तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में प्रति लीटर 3 से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी की थी ताकि वे खुद को हुए नुकसान की भरपाई कर सके. अमूमन तेल कंपनियां रोजाना मामूली वैश्विक हलचलों का बोझ तुरंत उपभोक्ताओं पर डालने के बजाय कीमतों को स्थिर रखकर बाजार को संतुलित रखती हैं.

बेशक अभी ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिलहाल 90-91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं. हालांकि, कीमतों में स्थिरता बनी हुई है. पहले के महीनों में जब ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच तनाव चरम पर पहुंचने और होर्मुज (Strait of Hormuz) के लंबे समय तक बंद रहने की वजह से कीमतों में बड़ी अस्थिरता देखी गई थी.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 07:52 AM (IST)
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Petrol Diesel Rate Fuel Price Today
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