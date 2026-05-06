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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: आज आपके नजदीकी फ्यूल स्टेशन में कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत, देखें दिल्ली से पटना तक के रेट

Petrol-Diesel Price: आज आपके नजदीकी फ्यूल स्टेशन में कितनी है पेट्रोल-डीजल की कीमत, देखें दिल्ली से पटना तक के रेट

Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतें आज भी अपरिवर्तित रहीं. रिटेल स्तर पर ईंधन की कीमतों में यह ठहराव इसकी कीमत को लेकर बढ़ी हुई राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच आया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 06 May 2026 06:58 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today on May 6: आज बुधवार, 6 मई को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है. रिटेल स्तर पर ईंधन की कीमतों में यह ठहराव इसकी कीमत को लेकर बढ़ी हुई राजनीतिक संवेदनशीलता के बीच आया है. जहां ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट्स में उतार-चढ़ाव की वजह से कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को फिलहाल कोई बदलाव नहीं आया है.

रोज सुबह अपडेट होती हैं कीमतें

भारत की तीन प्रमुख ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs)—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL)—डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग के तहत रोज सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों में संशोधन करती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के एक्सचेंज रेट में होने वाले बदलावों के आधार पर किया जाता है. इस सिस्टम से उपभोक्ताओं को वैश्विक तेल बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा और तुरंत लाभ मिलता है. 

लंबे समय तक कीमतों में ढील देना मुश्किल

पॉलिसी थिंक टैंक 'इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस' (ICRIER) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर ईंधन (पेट्रोल, डीजल और LPG) की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं, तो इससे राजकोष पर काफी बोझ पड़ेगा. साथ ही, अगर पश्चिम एशिया संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी रहती हैं, तो मौजूदा कीमतों को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा. थिंक टैंक ने कीमतों का बोझ धीरे-धीरे उपभोक्ताओं पर डाले जाने का सुझाव दिया है.

इसमें आगे कहा गया, ''भारत की आयातित ऊर्जा पर भारी निर्भरता को देखते हुए मौजूदा पेट्रोलियम कीमतों को बनाए रखना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है. इस मौजूदा नीति को बनाए रखने की वित्तीय लागत हर साल GDP का कम से कम 0.6 परसेंट है,  जिससे विकास की प्राथमिकताओं से सीमित बजटीय संसाधन हट जाएंगे और अगर इसे उधार लेकर पूरा किया गया, तो इससे सार्वजनिक कर्ज भी बढ़ेगा. यह नीति प्रतिगामी भी है क्योंकि पेट्रोलियम सब्सिडी के मुख्य लाभार्थी—खासकर पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले—अक्सर ज्यादा आय वाले परिवार होते हैं.''

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 94.77 रुपये  87.67 रुपये
मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता  105.45 रुपये 92.02 रुपये
चेन्नई  100.80 रुपये 92.39 रुपये
बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये
पटना 105.18 रुपये  92.04 रुपये
जयपुर  104.88 रुपये 90.36 रुपये
रांची  97.86 रुपये 92.62 रुपये
पोर्ट ब्लेयर  82.46 रुपये 78.05 रुपये

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Published at : 06 May 2026 06:47 AM (IST)
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