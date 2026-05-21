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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: पीएम मोदी ने आज बुलाई है मीटिंग, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें आज का रेट

Petrol-Diesel Rate: पीएम मोदी ने आज बुलाई है मीटिंग, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? जानें आज का रेट

Petrol-Diesel Rate: पीएम मोदी ने अपने विदेश दौरे से लौटने के तुरंत बाद दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई है. इसमें पश्चिम एशिया संकट के आर्थिक असर की भी समीक्षा होगी.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 21 May 2026 07:08 AM (IST)
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  • प्रधानमंत्री की बैठक के बीच ईंधन कीमतों पर सवाल.
  • एक सप्ताह में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े.
  • वैश्विक तनाव से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं.
  • तेल कंपनियों को भारी नुकसान का सामना.

Petrol-Diesel Price Today on May 21: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में एक अहम बैठक करने वाले हैं. ऐसे में लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आ रहे होंगे कि क्या फिर से देश में ईंधन की कीमतें बढ़ने वाली हैं? या सरकार 'वर्क फ्रॉम होम' पर कुछ नया फैसला सुनाने वाली है. यह इस साल पहली बार है जब मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है. ईंधन और बिजली की आपूर्ति को लेकर चिंताओं के बीच इस बैठक का महत्व और भी बढ़ जाता है. 

एक हफ्ते में दो बार बढ़ी कीमत

पेट्रोल-डीजल के रेट इससे पहले दो बार बढ़ाए जा चुके हैं. पहले 15 मई को प्रति लीटर 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी और फिर 19 मई को 90 पैसे बढ़ाए गए थे. वैश्विक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बाद देश में ईंधन इस हफ्ते करीब 3.90 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. 

शहरवार चेक करें रेट

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  98.64 रुपये 91.58 रुपये
मुंबई  107.59 रुपये 94.08 रुपये
कोलकाता 109.70 रुपये 96.07 रुपये
चेन्नई  104.46 रुपये 96.11 रुपये
पटना  110.02 रुपये 96.05 रुपये
ईटानगर 94.33 रुपये  83.76 रुपये
गोवा पणजी 100.55 रुपये 92.31 रुपये
जयपुर 109.32 रुपये 94.50 रुपये
लेह  105.88 94.00

क्या अभी और बढ़ेंगी कीमतें?

लगातार हो रही कीमतों में बढ़ोतरी से शायद OMCs (तेल मार्केटिंग कंपनियों) को कुछ राहत मिलेगी, जो लगातार बढ़ते वित्तीय दबाव का सामना कर रही हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कीमतों में और बढ़ोतरी समय की जरूरत हो सकती है क्योंकि तेल मार्केटिंग कंपनियां भारी नुकसान से जूझ रही हैं.

दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) के बंद होने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक 33 किलोमीटर लंबा संकरा समुद्री रास्ता है, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. यहां से दुनिया भर के रोजाना के 20 परसेंट से ज्यादा तेल और गैस की शिपमेंट होती है.

मार्च में 100 डॉलर प्रति बैरल के अहम स्तर को पार करने के बाद इस साल अब तक तेल की कीमतें ज्यादातर इसी स्तर से ऊपर बनी हुई हैं. 

ये भी पढ़ें:

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Published at : 21 May 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Fuel Price Petrol-Diesel PM Modi
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