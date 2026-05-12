एक्सप्लोरर
Petrol-Diesel Rate: क्या सच में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? एक्सपर्ट्स की राय के बीच चेक करें आज का रेट
Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने की सुर्खियों के बीच आज देश भर में कीमतें स्थिर हैं. दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 87.67 रुपये है.
Petrol-Diesel Price Today on May 12: अमेरिका और ईरान के बीच गहराते संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है. इससे भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नागरिकों से इस बात की अपील की कि वे ईंधन का इस्तेमाल समझदारी के साथ करें. साथ ही सोलर एनर्जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग और दूसरे क्लीन फ्यूल सिस्टम्स के जरिए जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करें.
आज पेट्रोल-डीजल की कीमत
|शहर
|पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
|डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54 रुपये
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45 रुपये
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.80 रुपये
|92.39 रुपये
|बेंगलुरु
|102.92 रुपये
|90.99 रुपये
|हैदराबाद
|107.41 रुपये
|95.65 रुपये
|अहमदाबाद
|94.56 रुपये
|90.25 रुपये
|पटना
|105.18 रुपये
|92.04 रुपये
|पोर्ट ब्लेयर
|82.46 रुपये
|78.05 रुपये
ये भी पढ़ें:
Petrol-Diesel News: धीरे-धीरे बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, सरकार ने बनाया कीमतें बढ़ाने का 'प्लान', कितना होगा महंगा?
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिजनेस
क्या सच में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? एक्सपर्ट्स की राय के बीच चेक करें आज का रेट
बिजनेस
धीरे-धीरे बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम, सरकार ने बनाया कीमतें बढ़ाने का 'प्लान', कितना होगा महंगा?
बिजनेस
गूंज रही WFH की मांग, PM मोदी की अपील के बाद IT यूनियन ने कहा- फ्लेक्सिबल वर्किंग को दें कानूनी मान्यता
बिजनेस
गोल्ड-सिल्वर मार्केट में बड़ी हलचल, सरकार ने टाल दिया अपना ये फैसला, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर
Advertisement
बिजनेस
8 Photos
दुनिया के अमीरों में अब किस नंबर पर हैं मुकेश अंबानी, कितनी है संपत्ति? ये है सबसे ताजा लिस्ट
बिजनेस
10 Photos
अमेरिका के बाद दुनिया में कहां हैं सबसे ज्यादा अरबपति? जानें लिस्ट में भारत कितने नंबर पर
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL