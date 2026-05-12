क्या सच में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? एक्सपर्ट्स की राय के बीच चेक करें आज का रेट

Petrol-Diesel Price Today on May 12: अमेरिका और ईरान के बीच गहराते संकट के चलते कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है. इससे भारत में भी पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ सकते हैं. बीते रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नागरिकों से इस बात की अपील की कि वे ईंधन का इस्तेमाल समझदारी के साथ करें. साथ ही सोलर एनर्जी, इथेनॉल ब्लेंडिंग और दूसरे क्लीन फ्यूल सिस्टम्स के जरिए जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता कम करें.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 94.77 रुपये 87.67 रुपये मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये कोलकाता 105.45 रुपये 92.02 रुपये चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये बेंगलुरु 102.92 रुपये 90.99 रुपये हैदराबाद 107.41 रुपये 95.65 रुपये अहमदाबाद 94.56 रुपये 90.25 रुपये पटना 105.18 रुपये 92.04 रुपये पोर्ट ब्लेयर 82.46 रुपये 78.05 रुपये

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