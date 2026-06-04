अब भी घाटे में तेल कंपनियां, क्या फिर बढ़ेगी पेट्रोल-डीजल की कीमत? चेक करें आज का रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ने से ब्रेंट क्रूड $95 पार हुआ.

भारतीय तेल कंपनियों को अभी भी भारी नुकसान हो रहा है.

आज 4 जून को ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

Petrol-Diesel Rate Today on June 4: अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनातनी फिर से बढ़ गई है. ऐसे में दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अभी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. यही अनिश्चितता एशियाई शेयर बाजारों पर दबाव डाल रही है, साथ ही ब्रेंट क्रूड के रेट में भी नई तेजी आ रही है.

लेटेस्ट मार्केट डेटा के मुताबिक, ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर के ऊपर बना हुआ है. ऐसे में भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर से कोई नई बढ़ोतरी होगी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है.

अभी भी नुकसान में तेल कंपनियां

इससे पहले सोमवार को मनीकंट्रोल ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एनालिस्ट्स का कहना है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान की भरपाई के लिए फ्यूल के रेट में 12 रुपये की और बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है.

एनालिस्ट्स के अनुसार, पिछले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार चार बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को अभी भी पेट्रोल पर लगभग 5.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4.5 रुपये प्रति लीटर का मार्केटिंग नुकसान हो रहा है.

उनका अनुमान है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं. सरकारी डेटा के अनुसार, तीन सरकारी तेल कंपनियां - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन - मिलकर अभी भी हर दिन लगभग 550 करोड़ रुपये का नुकसान उठा रही हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल को ऊंची कीमतों पर खरीद रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल को देश के अंदर तय की गई कीमतों पर बेच रही हैं.

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

गुरुवार, 4 जून को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है. आज सुबह 6 बजे जारी हुए रेट्स के मुताबिक, देश में ईंधन की कीमतें पूरी तरह से स्थिर बनी हुई हैं.

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये भुवनेश्वर 108.98 रुपये 100.71 रुपये चंडीगढ़ 101.51 रुपये 89.47 रुपये देहरादून 100.54 रुपये 96.00 रुपये

बढ़ रही फिर से क्रूड ऑयल की कीमत

ब्लूमबर्ग की 3 जून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में खलल और इजरायल द्वारा लेबनान पर किए गए हमलों के चलते तेल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया. रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ब्रेंट क्रूड का भाव 97 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव सप्ताह के पहले दो सत्रों में 7% से अधिक उछलकर 95 डॉलर के करीब पहुंच गया.

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अब भी उम्मीद है और लेबनान में इजरायल के हवाई हमलों के कारण वार्ता रुकने की खबरों को खारिज कर दिया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मौजूदा युद्धविराम की अवधि बढ़ाने और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) का रास्ता खुलने में स्पष्टता की कमी के कारण तेल की कीमतों में फिर से उछाल आया है. समझौते को लेकर आशावाद के चलते मई में तेल की कीमतों में गिरावट आई थी.

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