आज कितने में मिल जाएगा 1 लीटर पेट्रोल-डीजल? फ्यूल स्टेशन जाने से पहले चेक करें रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ईंधन के दाम 14 जून को स्थिर, पर मई में बढ़े थे.

ईरान-अमेरिका तनाव और हॉर्मुज नाकेबंदी ने तेल आपूर्ति बाधित की.

मंत्री पुरी ने कहा, ईंधन की कीमतें जल्द ही घटेंगी.

Petrol-Diesel Price on June 14: रविवार, 14 जून को देश में ईंधन की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. पिछली बार कीमतें सोमवार, 25 मई को बढ़ाई गई थीं, जब तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी की थी.

गौरतलब है कि 15 मई से अब तक कुल मिलाकर ईंधन की कीमतों में लगभग 7.5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है. खास बात यह है कि मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर दो साल से ज्यादा समय तक कीमतें लगभग स्थिर रहने के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मई, 2022 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर हैं.

क्यों बढ़ीं तेल की कीमतें?

कीमतों में हुई इस बढ़ोतरी की वजह ईरान-अमेरिका और इजरायल के बीच बनी तनावपूर्ण स्थिति है. इसके चलते 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी कर दी गई है. यह दुनियाभर में तेल और गैस की सप्लाई करने का एक अहम समुद्री मार्ग है, जिस पर ईरान का कंट्रोल है.

ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को फिर से खोलने के समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. इस समझौते पर अगले हफ्ते 'ग्रुप ऑफ सेवन' (G7) देशों के नेताओं की बैठक के दौरान हस्ताक्षर हो सकते हैं. हालांकि, यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के एक-दूसरे के प्रति आक्रामक रुख ने चिंताएं बढ़ा दी हैं.

'कम होंगी तेल की कीमतें'

केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ईंधन की कीमतें कम होंगी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि युद्ध के हालात के बावजूद भारत के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. उन्होंने कहा, "तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक मौजूदा ऊंचे स्तर पर नहीं बनी रह सकतीं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इनमें गिरावट आएगी."

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, पुरी ने कहा कि कनाडा और अमेरिका से भारत को मिलने वाली अतिरिक्त सप्लाई से कुछ कमी पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर युद्ध बढ़ता है तो हालात बदल सकते हैं.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

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