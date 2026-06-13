हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Rate: क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट

Petrol-Diesel Rate: क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट

Petrol-Diesel Rate: देश भर की सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं इसलिए, अगर आप अपनी गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो आपको आज की कीमतें देख लेनी चाहिए.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 13 Jun 2026 06:37 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सरकार ने थोक खरीदारों को पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगाई.
  • यह रोक 90 दिनों तक, थोक-खुदरा कीमत अंतर के कारण लगाई गई.
  • वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पेट्रोल, डीजल महंगा हुआ.
  • 14 जून को मुंबई में MNS रियायती दर पर पेट्रोल देगी.

Petrol-Diesel Rate Today on June 13: ईरान में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. इस बीच, एक सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है और उनसे कहा है कि वे अपनी जरूरत का फ्यूल बल्क सेल पॉइंट्स से खरीदें.

समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी. यह कदम तब उठाया गया जब कीमतों में अंतर के कारण थोक ग्राहकों ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कुछ इलाकों में ईंधन की मांग, खासकर डीजल की मांग में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई. दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक बिक्री में इसकी कीमत 134.50 रुपये है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.18 रुपये  97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये
पटना  113.35 रुपये 99.36 रुपये
रांची 105.93 रुपये  101.06 रुपये
जयपुर 112.66 रुपये 97.78 रुपये
भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये
पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपये 84.56 रुपये

महंगा होता जा रहा फ्यूल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारी रिटेलर्स ने अपने भारी नुकसान का कुछ हिस्सा वसूलने के लिए बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है. इसके तहत, 25 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की, जिससे 15 मई से लेकर अब तक कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है. पिछले 4 सालों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. पिछले दो सालों में, मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर ईंधन की कीमतें ज्यादातर स्थिर रही हैं.

कल मुंबई में सस्ता मिलेगा पेट्रोल

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 जून को राज ठाकरे के 58वें जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) दोपहिया वाहन चालकों को रियायती दरों पर पेट्रोल देगी. पार्टी ने रविवार सुबह 9 बजे से रियायती दरों पर पेट्रोल देने के लिए शहर भर के 36 पेट्रोल पंपों के साथ समझौता किया है. हालांकि, MNS की तरफ से दी जा रही यह सुविधा सिर्फ मुंबई में लागू होगी.

ये भी पढ़ें:

Petrol-Diesel News: चक्का जाम की आशंका? पेट्रोल-डीजल के नए नियमों से ट्रांसपोर्टर परेशान, बढ़ सकता है मालभाड़ा 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 06:37 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Rate Petrol Diesel Rate Today Iran War Petrol-Diesel Rate Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
Petrol-Diesel Rate: क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट
क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट
बिजनेस
Share Market: 10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल
10 रुपये के पेनी स्टॉक ने डॉमेस्टिक कस्टमर्स से हासिल किए 35 करोड़ के जबरदस्त ऑर्डर, 5% तक शेयरों में उछाल
बिजनेस
Onion Price Hike: शनिवार से रुलाएगा प्याज, किसानों को मिली राहत लेकिन गड़बड़ा गया किचन का बजट
Onion Price Hike: शनिवार से रुलाएगा प्याज, किसानों को मिली राहत लेकिन गड़बड़ा गया किचन का बजट
बिजनेस
Shrinkflation: दाम वहीं, सामान में कमी! जानें क्या है Shrinkflation का खेल? ब्रांड मालिक और किसानों का बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला
दाम वहीं, सामान में कमी! जानें क्या है Shrinkflation का खेल? ब्रांड मालिक और किसानों का बिजनेस बढ़ाने का फॉर्मूला
Advertisement

वीडियोज

TMC Crisis | Mamata | Mahadangal: अभिषेक बनर्जी का 'भतीजा प्रेम' ममता पर पड़ा भारी!
Chaar Ki Chaal: योगी का 'राम बाण'! | UP Election 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Politics
Sansani:कॉमेडी शो में लेडी डॉक्टर का अश्लील कांड !
Market ने Reject किया, Car Lovers ने नहीं! 6 Iconic Cars of India #autolive
Maserati GranCabrio India review: Best looking convertible? #maserati #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
क्या ममता बनर्जी को जाना पड़ सकता है जेल? AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'दीदी का तो...'
विश्व
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
अमेरिकी राजदूत को भारत ने किया तलब तो आया ट्रंप का बयान, कहा- भारतीय जहाजों पर हमले...
ओटीटी
Dhurandhar 2 OTT Release: 'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
'धुरंधर 2' ने ओटीटी पर भी छुड़ाए सबके छक्के, RRR को पछाड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड!
क्रिकेट
IND vs AFG: अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
अफगानिस्तान के इन 5 खिलाड़ियों से टीम इंडिया को रहना होगा सावधान, वरना हो सकता है उलटफेर
इंडिया
Explained: 'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल ने सब कुछ मिटा दिया', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
'गुड नाइट कहकर सोए पति, सुबह अमेरिकी मिसाइल...', 3 भारतीय नाविकों के परिवारों की दर्दनाक कहानी
विश्व
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
आपके हथियारों से हम बन रहे शिकार, रूस संग दोस्ती पर घेरने वाले यूरोप को जयशंकर ने कराया चुप
विश्व
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
दाने-दाने को मोहताज पाकिस्तान चला मुकाबला करने..., डिफेंस बजट बढ़ाया, जानें भारत के मुकाबले कहां
इंडिया
राज्यसभा नामांकन रद्द मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार? जानें क्या बताई वजह
ENT LIVE
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
'मैं वापस आऊंगा' में इम्तियाज़ अली ने फिर छुआ मोहब्बत का जादू
ENT LIVE
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
ENT LIVE
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
'Bandar' की कहानी और Bobby Deol की एक्टिंग छोड़ती है गहरा असर
ENT LIVE
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
'है जवानी तो इश्क होना है' में Varun Dhawan की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
MLM स्कैम की सच्चाई दिखाती है TVF की 'The Pyramid Scheme', दर्शकों को आ रही पसंद
Embed widget