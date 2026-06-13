क्या आज है गाड़ी की टंकी फुल करवाने का प्लान? पहले चेक करें आज पेट्रोल-डीजल का रेट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सरकार ने थोक खरीदारों को पेट्रोल पंप से ईंधन खरीदने पर रोक लगाई.

यह रोक 90 दिनों तक, थोक-खुदरा कीमत अंतर के कारण लगाई गई.

वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से पेट्रोल, डीजल महंगा हुआ.

14 जून को मुंबई में MNS रियायती दर पर पेट्रोल देगी.

Petrol-Diesel Rate Today on June 13: ईरान में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के आसपास बढ़ते तनाव के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है. इस बीच, एक सरकारी आदेश के अनुसार, सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स के लिए पेट्रोल पंप से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर रोक लगा दी है और उनसे कहा है कि वे अपनी जरूरत का फ्यूल बल्क सेल पॉइंट्स से खरीदें.



समाचार एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये पाबंदियां 90 दिनों तक लागू रहेंगी. यह कदम तब उठाया गया जब कीमतों में अंतर के कारण थोक ग्राहकों ने पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया, जिससे कुछ इलाकों में ईंधन की मांग, खासकर डीजल की मांग में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई. दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है, जबकि थोक बिक्री में इसकी कीमत 134.50 रुपये है.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये मुंबई 111.18 रुपये 97.83 रुपये कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये चेन्नई 107.77 रुपये 99.55 रुपये पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये रांची 105.93 रुपये 101.06 रुपये जयपुर 112.66 रुपये 97.78 रुपये भोपाल 114.54 रुपये 99.64 रुपये पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपये 84.56 रुपये

महंगा होता जा रहा फ्यूल

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के चलते सरकारी रिटेलर्स ने अपने भारी नुकसान का कुछ हिस्सा वसूलने के लिए बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया है. इसके तहत, 25 मई को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2.50 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी की, जिससे 15 मई से लेकर अब तक कुल 7.50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा चुकी है. पिछले 4 सालों में भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने सबसे ऊंचे स्तर पर हैं. पिछले दो सालों में, मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती को छोड़कर ईंधन की कीमतें ज्यादातर स्थिर रही हैं.

कल मुंबई में सस्ता मिलेगा पेट्रोल

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, 14 जून को राज ठाकरे के 58वें जन्मदिन के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) दोपहिया वाहन चालकों को रियायती दरों पर पेट्रोल देगी. पार्टी ने रविवार सुबह 9 बजे से रियायती दरों पर पेट्रोल देने के लिए शहर भर के 36 पेट्रोल पंपों के साथ समझौता किया है. हालांकि, MNS की तरफ से दी जा रही यह सुविधा सिर्फ मुंबई में लागू होगी.

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