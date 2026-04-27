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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol-Diesel Price: सुबह 6 बजे जारी हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें आज आपके शहर में भाव

Petrol-Diesel Price: सुबह 6 बजे जारी हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें आज आपके शहर में भाव

Petrol-Diesel Rate Today: तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों को अपडेट करती हैं, जो वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दर पर आधारित हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 27 Apr 2026 06:44 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price on April 27: आज 27 अप्रैल, 2026 को भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव जारी है.

तेल विपणन कंपनियां (OMCs) हर दिन सुबह 6 बजे ईंधन की कीमतों को अपडेट करती हैं, जिसमें वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों और मुद्रा विनिमय दर के आधार पर बदलाव किया जाता है. आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. 

पेट्रोल-डीजल की आज कीमत 

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 94.77 रुपये  87.67 रुपये
मुंबई 103.54 रुपये 90.03 रुपये
कोलकाता  105.45 रुपये  92.02 रुपये
चेन्नई 100.80 रुपये 92.39 रुपये
बेंगलुरु 102.92 रुपये  90.99 रुपये
फतेहाबाद 97.09 रुपये 89.56 रुपये
गोवा पणजी 95.51 रुपये 88.07 रुपये
गुवाहाटी 93.23 रुपये 89.46 रुपये
इम्फाल 99.10 रुपये  85.16 रुपये

क्या आगे बढ़ेंगी कीमतें?

सरकार ने गुरुवार को उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का दावा किया गया था और ऐसी अटकलों को 'गुमराह करने वाला' बताया.

दरअसल, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में कीमतें बढ़ने को लेकर चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद आगे आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 25-28 रुपये प्रति लीटर का उछाल आने की खबरें सामने आती रहीं. बताया गया कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें रिफाइनरों पर लगातार दबाव डाल रही हैं.

X पर एक पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि खुदरा ईंधन की कीमतें बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. कुछ समाचार रिपोर्टों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सुझाव दिया गया है. हालांकि, सरकार अभी ऐसा कुछ नहीं सोच रही है.

ईंधन की कीमतों पर बढ़ीं चिंताएं

हाल के दिनों में, मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग के चलते कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें काफी अस्थिर रही हैं. इस संकट ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली तेल की शिपमेंट में संभावित रुकावटों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं. यह एनर्जी शिपमेंट के लिहाज से एक बहुत अहम रास्ता है, जिससे होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है.

ये भी पढ़ें: 

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Published at : 27 Apr 2026 06:42 AM (IST)
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