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हिंदी न्यूज़बिजनेसकल 5 रुपए बढ़े थे दाम, आज कितने का मिलेगा पेट्रोल- डीजल? देखें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट

कल 5 रुपए बढ़े थे दाम, आज कितने का मिलेगा पेट्रोल- डीजल? देखें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट

आज रविवार, 4 अक्टूबर है और आज के दिन आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस रेट पर मिल राह है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसार रेट लिस्ट बता दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 04 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल और डीजल भरवाने वालों के लिए राहत की खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ईंधन पुराने दाम पर ही मिल रहा है. 

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप आज के पेट्रोल और डीजल के ताजे दाम के बारे में जान सकते हैं. साथ ही यहां सीएनजी के दाम भी बताए गए हैं. 

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शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम- 

अहमदाबाद ₹102.15
बैंगलोर ₹111.68
चेन्नई ₹107.76
गुडगाँव ₹102.97
हैदराबाद ₹116.15
जयपुर ₹113.19
कोलकाता ₹113.51
लखनऊ ₹101.86
मुंबई ₹111.21
नई दिल्ली ₹102.12
नोएडा ₹101.96
पुणे ₹112.02

शहर अनुसार, डीजल के दाम- 

अहमदाबाद ₹98.27
बैंगलोर ₹99.56
चेन्नई ₹99.55
गुडगाँव ₹95.64
हैदराबाद ₹104.23
जयपुर ₹98.25
कोलकाता ₹99.82
लखनऊ ₹95.36
मुंबई ₹97.83
नई दिल्ली ₹95.2
नोएडा ₹95.44
पुणे ₹98.66

शहर अनुसार सीएनजी के दाम- 

अहमदाबाद ₹94.02
बैंगलोर ₹97
चेन्नई ₹97.5
गुडगाँव ₹92.01
हैदराबाद ₹112
जयपुर ₹97.5
कोलकाता ₹93.5
लखनऊ ₹95.75
मुंबई ₹88
नई दिल्ली ₹86.98
नोएडा ₹95.59
पुणे ₹98.5

क्यों अलग-अलग होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग होती है. इसकी बड़ी वजह राज्य सरकारों का कर और अन्य स्थानीय शुल्क हैं. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत, रुपए और डॉलर की कीमत में बदलाव और तेल की खरीद लागत का भी असर पड़ता है. ऐसे में आपको अपने शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग- अलग मिलते हैं. 

कहां बढ़े हैं पेट्रोल- डीजल के दाम?

नायरा एनर्जी ने अलग से कल यानी 3 अक्टूबर को पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी सिर्फ निजी कंपनी के पंपों पर लागू है और सरकारी तेल कंपनियों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 04 Oct 2026 07:02 AM (IST)
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