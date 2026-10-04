कल 5 रुपए बढ़े थे दाम, आज कितने का मिलेगा पेट्रोल- डीजल? देखें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट

रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल और डीजल भरवाने वालों के लिए राहत की खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है. यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में ईंधन पुराने दाम पर ही मिल रहा है.

राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है. दोनों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप आज के पेट्रोल और डीजल के ताजे दाम के बारे में जान सकते हैं. साथ ही यहां सीएनजी के दाम भी बताए गए हैं.

शहर अनुसार, पेट्रोल के दाम-

शहर अनुसार, डीजल के दाम-

शहर अनुसार सीएनजी के दाम-

क्यों अलग-अलग होते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

देश के अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग होती है. इसकी बड़ी वजह राज्य सरकारों का कर और अन्य स्थानीय शुल्क हैं. इसके अलावा कच्चे तेल की कीमत, रुपए और डॉलर की कीमत में बदलाव और तेल की खरीद लागत का भी असर पड़ता है. ऐसे में आपको अपने शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग- अलग मिलते हैं.

कहां बढ़े हैं पेट्रोल- डीजल के दाम?

नायरा एनर्जी ने अलग से कल यानी 3 अक्टूबर को पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है. ये बढ़ोतरी सिर्फ निजी कंपनी के पंपों पर लागू है और सरकारी तेल कंपनियों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

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