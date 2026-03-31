Petrol-Diesel Price Today: क्या पेट्रोल-डीजल के कम हुए दाम, एक्साइट ड्यूटी में कटौती का क्या हुआ असर? जानें आज का ताजा भाव?
Petrol-Diesel Price Today: सरकार ने हाल ही में पेट्रोल-डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है. देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अभी स्थिर बनी हुई हैं. एक्घसाइज टाई
Petrol-Diesel Price Today: आज यानी कि मंगलवार, 31 मार्च को देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 31 मार्च की सुबह जारी रेट के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पेट्रोप पंपों में आज साधारण पेट्रोल की रिटेल कीमत 94.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.67 रुपये है. वहीं, XPN5 पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये और XG डीजल की कीमत 91.49 रुपये प्रति लीटर है. आइए देखते हैं देश के विभिन्न शहरों में आज पेट्रोल-डीजल के क्या हैं रेट:-
|शहर
|पेट्रोल (प्रति लीटर)
|डीजल (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|94.77 रुपये
|87.67 रुपये
|मुंबई
|103.54
|90.03 रुपये
|कोलकाता
|105.45
|92.02 रुपये
|चेन्नई
|100.80
|92.39 रुपये
|जयपुर
|104.88
|90.36 रुपये
|बेंगलुरु
|102.92
|90.99 रुपये
|लखनऊ
|94.65 रुपये
|87.76 रुपये
|पटना
|105.18 रुपये
|92.04 रुपये
|पोट ब्लेयर
|82.46 रुपये
|78.05 रुपये
सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया टैक्स
सरकार ने हाल ही में आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) में 10-10 रुपये की कटौती की. इसका मकसद देश में डीजल और एटीएफ की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है ताकि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति में बाधा और अनिश्चितता के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित रहे. सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाकर तेल कंपनियों को भी राहत दी है. इनके लिए नुकसान (अंडर-रिकवरी) कम होगी, तो कीमतें भी स्थिर रहेंगी.
एक्साइज ड्यूटी घटने का असर
लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्यों एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद भी देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुईं? दरअसल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें 115-116 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई है. इससे तेल कंपनियों की लागत बढ़ गई है. ऐसे में ये दाम कम करने के बजाय कंपनियां उस गैप को भरने में लग जाती हैं.
सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर बेशक राहत दी है क्योंकि अगर सरकार यह कटौती नहीं करती आज पेट्रोल की कीमत 115-120 रुपये प्रति लीटर तक चढ़ जाती.
रुपये में गिरावट भी एक्साइज ड्यूटी में मिली राहत को सोख ले रहा है. भारत डॉलर में क्रूड खरीदता है. रुपये के कमजोर होने से आयात पर अधिक डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं. यह एक तरह से लागत को बढ़ा रही है.
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Source: IOCL