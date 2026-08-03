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हिंदी न्यूज़बिजनेसक्या आज से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आपके शहर में ईंधन की ताजा कीमत

क्या आज से बढ़ गए पेट्रोल-डीजल के रेट? जानें आपके शहर में ईंधन की ताजा कीमत

Petrol-Diesel Price Today August 3: सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. कीमतें पहले के स्तर पर स्थिर हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 03 Aug 2026 06:44 AM (IST)
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Petrol-Diesel Price Today August 3: आज हफ्ते के पहले दिन भारत में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 95.20 रुपये है. जबकि मुंबई में पेट्रोल-डीजल की कीमत क्रमश: 111.21 रुपये और 97.83 रुपये प्रति लीटर है.

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के नए दौर के बाद तेल की कीमतें कम हुई थीं इस उम्मीद के साथ कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से शिपिंग में कोई दिक्कतें नहीं आएगी.  देश में ईंधन की कीमतें 25 मई से स्थिर बनी हुई हैं. उस दौरान पेट्रोल की कीमत में 2.61 प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी. 

क्रूड ऑयल में लगातार उतार-चढ़ाव

हैरान करने वाली बात यह है कि कीमतें उस समय स्थिर बनी हुई हैं, जब जियोपॉलिटिकल तनाव और सप्लाई से जुड़ी चिंताओं के कारण ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं. भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरत का 85% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है. हालांकि, यह भी बात सच है कि घरेलू ईंधन की कीमतें हमेशा इंटरनेशनल क्रूड की कीमतों के हिसाब से नहीं बदलतीं. रिटेल कीमतें एक्सचेंज रेट, ढुलाई का खर्च, डीलर कमीशन और टैक्स जैसे कारकों से भी प्रभावित होती हैं. 

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई  111.18 रुपये 97.83 रुपये
कोलकाता 113.47 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई 107.77 रुपये  99.55 रुपये
बेंगलुरु 110.93 रुपये 98.80 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
अगरतला 105.17 रुपये 94.05 रुपये
लखनऊ 102.05 रुपये 95.55 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये

 

 

 

 

 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Petrol Diesel Price Fuel Rate Today
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