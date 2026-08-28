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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज रक्षाबंधन पर पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? घर से निकलने से पहले रेट चेक करना न भूलें

आज रक्षाबंधन पर पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? घर से निकलने से पहले रेट चेक करना न भूलें

आज रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी तेल कंपनियों ने देश भर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी हैं. इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. हर दिन सुबह 6 बजे तेल कंपनियां नई कीमतें जारी करती हैं.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 28 Aug 2026 06:42 AM (IST)
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  • रक्षाबंधन पर देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रहीं.
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई.
  • दिल्ली में पेट्रोल ₹102.12, मुंबई में ₹111.31 प्रति लीटर.
  • उपभोक्ता खुदरा पेट्रोल-डीजल दाम घटने का इंतजार कर रहे हैं.

आज रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए और कई भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए घर से सफर के लिए निकलेंगे. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि सफर में कितना खर्च आने वाला है, कहीं फ्यूल रेट बढ़ तो नहीं गए हैं? आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि आज 28 अगस्त 2026 को देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें स्थिर रखी गई हैं. IOCL, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के लिए रेट अपडेट करती हैं और आज के लिए कंपनियों ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है. 

आज क्रूड ऑयल की कीमत

अमेरिका की ओर से ईरान पर सख्ती के साथ आर्थिक दबाव डालने के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. आज भी कीमतों में कुछ नरमी देखी जा रही है. आज ग्लोबल बेंचमार्क माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 89.39 से 89.70 डॉलर प्रति बैरल के बीच बनी हुई है. वहीं, अमेरिकी क्रूड (West Texas Intermediate) लगभग 83.33 से 83.61 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई इस कमी के बीच देश में आम उपभोक्ताओं को रिटेल स्तर पर पेट्रोल-डीजल के रेट के घटने का इंतजार है. 

आज पेट्रोल-डीजल की कीमत

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अभी भी 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर 102.12 रुपये है, जबकि डीजल की कीमत 95.20 रुपये प्रति लीटर है. मुंबई में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये से ज्यादा है. यहां पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे दूसरे मेट्रो शहरों में भी पेट्रोल की कीमतें 110 रुपये प्रति लीटर से ऊपर हैं. हैदराबाद को छोड़कर, जहां डीजल की कीमत 103.73 रुपये है, इन शहरों में डीजल की कीमतें 100 रुपये से कम हैं.

शहरवार पेट्रोल-डीजल की कीमतें

शहर पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपये 95.20 रुपये
मुंबई 111.31 रुपये 97.97 रुपये
कोलकाता 113.51 रुपये 99.82 रुपये
चेन्नई  107.78 रुपये 99.56 रुपये
हैदराबाद 115.69 रुपये 103.82 रुपये
पटना 113.35 रुपये 99.36 रुपये
वाराणसी 107.40 रुपये 90.10 रुपये
भुवनेश्वर 103.19 रुपये 100.68 रुपये
आगरा  107.09 रुपये 89.80 रुपये

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 06:42 AM (IST)
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Petrol Diesel Rate Fuel Rate Today
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