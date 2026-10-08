आज सीएनजी से सस्ता हुआ डीजल? जानें अपने शहर में पेट्रोल की ताजा कीमत

देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं. दिल्ली में 8 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. पेट्रोल की कीमत कल के मुकाबले स्थिर है.

ईंधन की कीमतें अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग होती हैं. इसकी प्रमुख वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले VAT और अन्य स्थानीय टैक्स हैं. पेट्रोल और डीजल फिलहाल GST के दायरे में नहीं आते हैं. यहां से देखें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के शहर अनुसार ताजे रेट.

आज पेट्रोल का रेट-

डीजल के आज के रेट-

सीएनजी का रेट-

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे तय होती है?

भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत पर कई कारकों का असर पड़ता है. इनमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, केंद्र का एक्साइज ड्यूटी, राज्य का VAT और डीलर कमीशन शामिल हैं. बता दें कि भारत में तेल विपणन कंपनियां रोजाना सुबह करीब 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अपडेट करती हैं.

क्यों अलग-अलग शहरों में अलग है पेट्रोल-डीजल का भाव?

एक ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग-अलग होने की सबसे बड़ी वजह टैक्स व्यवस्था है. केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें VAT और अन्य स्थानीय शुल्क लगाती हैं. इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत भी शहर के हिसाब से कीमत को प्रभावित कर सकती है.

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