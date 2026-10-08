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हिंदी न्यूज़बिजनेसआज सीएनजी से सस्ता हुआ डीजल? जानें अपने शहर में पेट्रोल की ताजा कीमत

आज सीएनजी से सस्ता हुआ डीजल? जानें अपने शहर में पेट्रोल की ताजा कीमत

8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 प्रति लीटर पर स्थिर है. यानी आज दिल्ली में आज आम लोगों को पेट्रोल-डीजल के लिए कल के मुकाबले कोई बड़ा बदलाव नहीं झेलना पड़ रहा है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Oct 2026 07:13 AM (IST)
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देश में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़े बदलाव नहीं हुए हैं. दिल्ली में 8 अक्टूबर 2026 को पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है. पेट्रोल की कीमत कल के मुकाबले स्थिर है.  

ईंधन की कीमतें अलग-अलग राज्यों और शहरों में अलग होती हैं. इसकी प्रमुख वजह राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले VAT और अन्य स्थानीय टैक्स हैं. पेट्रोल और डीजल फिलहाल GST के दायरे में नहीं आते हैं. यहां से देखें पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के शहर अनुसार ताजे रेट.  

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आज पेट्रोल का रेट- 

अहमदाबाद ₹102.15
बैंगलोर ₹111.68
चेन्नई ₹107.76
गुडगाँव ₹102.97
हैदराबाद ₹116.15
जयपुर ₹113.19
कोलकाता ₹113.51
लखनऊ ₹101.86
मुंबई ₹111.21
नई दिल्ली ₹102.12
नोएडा ₹101.96
पुणे ₹112.02

डीजल के आज के रेट-

अहमदाबाद ₹98.27
बैंगलोर ₹99.56
चेन्नई ₹99.55
गुडगाँव ₹95.64
हैदराबाद ₹104.23
जयपुर ₹98.25
कोलकाता ₹99.82
लखनऊ ₹95.36
मुंबई ₹97.83
नई दिल्ली ₹95.2
नोएडा ₹95.44
पुणे ₹98.66

सीएनजी का रेट-

अहमदाबाद ₹94.02
बैंगलोर ₹97
चेन्नई ₹97.5
गुडगाँव ₹92.01
हैदराबाद ₹112
जयपुर ₹97.5
कोलकाता ₹93.5
लखनऊ ₹95.75
मुंबई ₹88
नई दिल्ली ₹86.98
नोएडा ₹95.59
पुणे ₹98.5

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे तय होती है?
भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत पर कई कारकों का असर पड़ता है. इनमें अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, रिफाइनिंग लागत, केंद्र का एक्साइज ड्यूटी, राज्य का VAT और डीलर कमीशन शामिल हैं. बता दें कि भारत में तेल विपणन कंपनियां रोजाना सुबह करीब 6 बजे पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अपडेट करती हैं.  

क्यों अलग-अलग शहरों में अलग है पेट्रोल-डीजल का भाव?
एक ही देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत अलग-अलग होने की सबसे बड़ी वजह टैक्स व्यवस्था है. केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जबकि राज्य सरकारें VAT और अन्य स्थानीय शुल्क लगाती हैं. इसके अलावा परिवहन और लॉजिस्टिक्स की लागत भी शहर के हिसाब से कीमत को प्रभावित कर सकती है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है. बिजनेस सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.
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Published at : 08 Oct 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
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