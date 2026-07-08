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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए 8 जुलाई को दिल्ली से पटना तक कहां कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए 8 जुलाई को दिल्ली से पटना तक कहां कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today 8 July 2026: तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. यहां से जानिए दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, नोएडा समेत बड़े शहरों में आज का ताजा भाव क्या है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 08 Jul 2026 06:41 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 8 July 2026: देशभर में 8 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे ताजा कीमतें अपडेट कीं. आज भी ज्यादातर शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं और किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसके बावजूद फिलहाल आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत का इंतजार करना पड़ रहा है. 

कच्चे तेल का क्या है हाल?

वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में हलचल बनी हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई और वैश्विक घटनाक्रम की वजह से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. हालांकि इसका असर अभी तक सरकारी तेल कंपनियों के रेट पर नहीं दिखा है.

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शहर अनुसार पेट्रोल (प्रति लीटर) का दाम- 

  • दिल्ली- ₹94.77
  • मुंबई- ₹103.50
  • कोलकाता- ₹105.41
  • चेन्नई- ₹100.80
  • नोएडा- ₹94.85
  • गुरुग्राम- ₹95.65
  • लखनऊ- ₹94.69
  • पटना- ₹105.23
  • जयपुर- ₹104.72
  • भोपाल-  ₹106.52 

शहर अनुसार डीजल (प्रति लीटर) का दाम- 

  • दिल्ली- ₹87.67
  • मुंबई- ₹90.03
  • कोलकाता- ₹92.02 
  • चेन्नई-  ₹92.39
  • नोएडा- ₹87.98
  • गुरुग्राम- ₹88.49 
  • लखनऊ- ₹87.80
  • पटना- ₹92.09 
  • जयपुर- ₹90.21
  • भोपाल-  ₹91.90

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हर शहर में क्यों अलग है रेट?

पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत लगभग एक जैसी होती है, लेकिन राज्यों में लगने वाला VAT, स्थानीय टैक्स, फ्रेट चार्ज और डीलर कमीशन अलग-अलग होने की वजह से हर शहर में ईंधन की कीमत बदल जाती है.

क्या सस्ता होगा तेल?

हाल ही में निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया है. हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक अपने रेट में कोई कटौती नहीं की है. ऐसे में लोगों की नजर अब इस बात पर है कि OMCs कब कीमतों में राहत देती हैं.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 08 Jul 2026 06:41 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Rate Petrol & Diesel
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