Petrol- Diesel Price Today 8 July 2026: देशभर में 8 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे ताजा कीमतें अपडेट कीं. आज भी ज्यादातर शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं और किसी बड़े बदलाव की घोषणा नहीं की गई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसके बावजूद फिलहाल आम लोगों को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत का इंतजार करना पड़ रहा है.

कच्चे तेल का क्या है हाल?

वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में हलचल बनी हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सप्लाई और वैश्विक घटनाक्रम की वजह से तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. हालांकि इसका असर अभी तक सरकारी तेल कंपनियों के रेट पर नहीं दिखा है.

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शहर अनुसार पेट्रोल (प्रति लीटर) का दाम-

दिल्ली- ₹94.77

मुंबई- ₹103.50

कोलकाता- ₹105.41

चेन्नई- ₹100.80

नोएडा- ₹94.85

गुरुग्राम- ₹95.65

लखनऊ- ₹94.69

पटना- ₹105.23

जयपुर- ₹104.72

भोपाल- ₹106.52

शहर अनुसार डीजल (प्रति लीटर) का दाम-

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हर शहर में क्यों अलग है रेट?

पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत लगभग एक जैसी होती है, लेकिन राज्यों में लगने वाला VAT, स्थानीय टैक्स, फ्रेट चार्ज और डीलर कमीशन अलग-अलग होने की वजह से हर शहर में ईंधन की कीमत बदल जाती है.

क्या सस्ता होगा तेल?

हाल ही में निजी कंपनी नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया है. हालांकि, सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक अपने रेट में कोई कटौती नहीं की है. ऐसे में लोगों की नजर अब इस बात पर है कि OMCs कब कीमतों में राहत देती हैं.

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