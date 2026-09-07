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हिंदी न्यूज़बिजनेस7 सितंबर को कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर तक का ताजा भाव

7 सितंबर को कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल, जानें अपने शहर तक का ताजा भाव

राहत की बात है कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है. जानें 7 सितंबर 2026 को आपके शहर में पेट्रोल-डीजल कितने रुपए लीटर के रेट पर बिक रहे हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 07 Sep 2026 06:49 AM (IST)
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अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. 7 सितंबर 2026 को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी राजधानी दिल्ली में आज भी पेट्रोल और डीजल पुराने दाम पर ही मिल रहा है. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर है. ऐसे में गाड़ी चलाने वालों की नजर अब इस बात पर है कि आने वाले दिनों में तेल कंपनियां कीमतों में कोई बदलाव करती हैं या नहीं.

शहर अनुसार पेट्रोल के भाव- 

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली  102.12 रुपए
मुंबई 111.31 रुपए
कोलकाता 113.51 रुपए
चेन्नई  107.78 रुपए
बरेली 102.25 रुपए
पटना 113.35 रुपए
रांची 106.12 रुपए
आगरा 101.90 रुपए
ग्वालियर 114.30 रुपए

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शहर अनुसार डीजल का भाव- 

शहर का नाम डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 95.20 रुपए
मुंबई 97.97 रुपए
कोलकाता 99.82 रुपए
चेन्नई  99.56 रुपए
बरेली 95.46 रुपए
पटना 99.36 रुपए
रांची 100.49 रुपए
आगरा 95.02 रुपए
ग्वालियर 99.35 रुपए

क्यों नहीं बदले पेट्रोल-डीजल के दाम?

पेट्रोल और डीजल की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है. इनमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, रुपए और डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और अन्य लागत शामिल हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बदलाव का असर घरेलू ईंधन की कीमतों पर भी पड़ सकता है. हालांकि, किसी दिन कीमत स्थिर रहने का मतलब यह नहीं है कि आगे भी यही रेट बने रहेंगे. तेल कंपनियां बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से कीमतों में बदलाव कर सकती हैं.

कैसे चेक करें पेट्रोल-डीजल का रेट? 

अगर आप अपने शहर का पेट्रोल-डीजल का ताजा रेट जानना चाहते हैं, तो घर से निकलने से पहले ताजा रेट चेक कर सकते हैं. इसके लिए एसएमएस (92249 92249) पर RSP और डीलर कोड लिखकर भेज सकते हैं. बता दें कि अलग-अलग शहरों में स्थानीय टैक्स और अन्य कारणों से पेट्रोल-डीजल की कीमत अलग हो सकती है. 

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 07 Sep 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price PETROL
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