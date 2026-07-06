Petrol- Diesel Price Today: 6 जुलाई को जारी हुए पेट्रोल- डीजल के नए रेट, जानिए दिल्ली से पटना तक कहां कितना महंगा हुआ तेल
Petrol- Diesel Price Today 6 July 2026: तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. जानिए दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ समेत बड़े शहरों में आज क्या हैं पेट्रोल- डीजल का ताजा भाव.
Petrol- Diesel Price Today: देशभर में 6 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए दाम जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे लेटेस्ट रेट अपडेट किए. कई शहरों में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि कुछ जगहों पर मामूली बदलाव देखने को मिला है.
हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. इसके बावजूद फिलहाल भारतीय बाजार में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि अलग-अलग राज्यों में टैक्स और वैट की वजह से दाम अलग हैं.
कच्चे तेल का क्या है हाल?
ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट क्रूड करीब 86 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं WTI क्रूड भी 82 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बना हुआ है. मिडिल ईस्ट तनाव और सप्लाई को लेकर चिंता की वजह से तेल बाजार में दबाव बना हुआ है.
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देश के बड़े शहरों में आज का पेट्रोल-डीजल रेट-
|शहर का नाम
|पेट्रोल (प्रति लीटर)
|डीजल (प्रति लीटर)
|दिल्ली
|₹94.72
|₹87.62
|मुंबई
|₹103.44
|₹89.97
|कोलकाता
|₹104.95
|₹91.76
|चेन्नई
|₹100.85
|₹92.44
|नोएडा
|₹94.87
|₹88.01
|गुरुग्राम
|₹95.19
|₹88.05
|पटना
|₹105.58
|₹92.42
|लखनऊ
|₹94.69
|₹87.80
|जयपुर
|₹104.88
|₹90.36
|भोपाल
|₹106.31
|₹91.72
आखिर हर शहर में अलग क्यों होता है रेट?
पेट्रोल और डीजल की बेस कीमत लगभग समान होती है, लेकिन राज्यों में लगने वाला VAT, स्थानीय टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग-अलग होती है. इसी वजह से हर शहर में तेल के दाम बदल जाते हैं.
आगे सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल?
फिलहाल लोगों की नजर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर बनी हुई है. अगर क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट आती है, तो आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल के दाम कम हो सकते हैं. हालांकि अभी कंपनियों ने किसी बड़ी कटौती का संकेत नहीं दिया है.