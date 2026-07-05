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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: 5 जुलाई को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज सस्ता हुआ या फिर नहीं बदले दाम

Petrol- Diesel Price Today: 5 जुलाई को पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए आज सस्ता हुआ या फिर नहीं बदले दाम

Petrol- Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने आज 5 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं. जानिए आपके शहर में क्या हैं ताज़ा ईंधन कीमतें और आज बदले या नहीं दाम.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 05 Jul 2026 09:11 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकारी तेल कंपनियों ने 5 जुलाई 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आज भी देशभर में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी आम लोगों को फिलहाल बढ़ी हुई कीमतों से राहत मिली हुई है.

हालांकि, हाल ही में निजी ईंधन रिटेलर नायरा एनर्जी ने अपने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने अभी तक अपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. 

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम- 

शहर पेट्रोल डीजल
दिल्ली ₹94.77 ₹87.67
नोएडा ₹94.85 ₹87.98
पटना ₹105.58 ₹91.49
कोलकाता ₹105.41 ₹92.20
बेंगलुरु ₹102.92 ₹90.99
गुरुग्राम ₹95.65 ₹88.10
लखनऊ ₹94.69 ₹87.81
मुंबई ₹103.50 ₹90.30
चेन्नई ₹100.80 ₹92.39

आगे बदल सकते हैं दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है. ऐसे में आने वाले दिनों में सरकारी तेल कंपनियां भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा कर सकती हैं. फिलहाल 5 जुलाई को आम उपभोक्ताओं के लिए राहत बरकरार है और ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं.

फोन में चेक करें अपने शहर का रेट?

अगर आप घर बैठे फोन में अपने शहर का लेटेस्ट पेट्रोल-डीजल रेट जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या SMS सेवा के जरिए जानकारी हासिल कर सकते हैं. रोज सुबह 6 बजे नई कीमतें अपडेट कर दी जाती हैं

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 05 Jul 2026 09:11 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Rate Petrol & Diesel
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