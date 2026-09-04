पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ें या घटें, इसका असर सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ता है. पेट्रोल महंगा होने से बाइक और कार चलाने का खर्च बढ़ता है, वहीं डीजल के दाम में बदलाव का असर सामान ढोने से लेकर रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है. यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल के रेट में होने वाला हर छोटा-बड़ा बदलाव लोगों के लिए चर्चा का विषय बन जाता है. ऐसे में आज के पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट क्या हैं और इनमें कितना बदलाव हुआ है, आइए जानते हैं.

शहर अनुसार, पेट्रोल और डीजल के दाम-

शहर के नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपए 95.20 रुपए मुंबई 111.31 रुपए 97.97 रुपए कोलकाता 113.51 रुपए 99.82 रुपए चेन्नई 107.78 रुपए 99.56 रुपए हैदराबाद 115.69 रुपए 103.82 रुपए पटना 113.35 रुपए 99.36 रुपए पोर्ट ब्लेयर 88.66 रुपए 84.56 रुपए रायपुर 108.30 रुपए 101.32 रुपए उदयपुर 112.95 रुपए 98.50 रुपए

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घर पर कैसे चेक करें ईंधन के दाम?

घर बैठे पेट्रोल और डीजल के दाम इंडियन ऑयल की आधिकारिक वेबसाइट या एसएमएस के जरिए आसानी से चेक किए जा सकते हैं. अगर आप इंडियन ऑयल के ग्राहक हैं तो अपने फोन के मैसेज बॉक्स में RSP लिखकर स्पेस दें और अपने शहर और पेट्रोल पंप का डीलर कोड टाइप करके 9224992249 पर भेजें. वहीं, अगर आप भारत पेट्रोलियम के ग्राहक हैं तो RSP लिखकर स्पेस दें और डीलर कोड टाइप करके 9223112222 पर भेजें और हिंदूस्तान पेट्रोलियम के ग्राहक हैं तो HPPRICE लिखकर स्पेस दें. इसके बाद डीलर कोड टाइप करके 9222201122 पर भेजें.

सबसे सस्ता पेट्रोल कहां मिलता है?

पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो 4 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोल करीब 99.69 रुपए प्रति लीटर है. अलग-अलग राज्यों में टैक्स और दूसरे स्थानीय शुल्क के कारण पेट्रोल के दाम अलग रहते हैं.