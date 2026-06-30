Petrol- Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर आम लोगों को आज भी राहत नहीं मिली है. 30 जून 2026 को सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है. पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. ऐसे में लोगों की नजर अब इस बात पर है कि आखिर तेल सस्ता कब होगा. तेल सस्ता हो तो लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ भी थोड़ा कम होगा. यहां देखें पेट्रोल- डीजल के दाम-

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

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कच्चा तेल सस्ता, फिर राहत क्यों नहीं?

हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कुछ नरमी जरूर आई है. मिडिल ईस्ट तनाव कम होने और सप्लाई बेहतर होने से तेल बाजार थोड़ा शांत हुआ है. लेकिन इसका पूरा फायदा अभी तक भारतीय ग्राहकों को नहीं मिला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करती. इसमें टैक्स, ट्रांसपोर्ट खर्च और डीलर कमीशन भी जुड़ा होता है.

मई-जून में बढ़े थे दाम

तेल कंपनियों ने मई और जून में कई बार पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ाई थीं. इसके बाद लोगों का बजट काफी प्रभावित हुआ था. फिलहाल दाम स्थिर हैं, लेकिन अभी कटौती देखने को नहीं मिली है.

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फोन से कैसे चेक करें रेट?

आप इंडियन ऑयल की वेबसाइट या SMS सेवा के जरिए अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल रेट चेक कर सकते हैं. कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नए रेट अपडेट करती हैं.