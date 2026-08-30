आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के ताजा रेट जारी

देशभर में हर दिन की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. आज, रविवार यानी 30 अगस्त को गाड़ी चलाने वालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में राज्य सरकार के टैक्स और लोकल टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम अलग हैं.

अगर आप आज कार या बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो अपने शहर का ताजा रेट जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल कितने रुपये लीटर मिल रहा है.

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल का क्या है रेट?

देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल करीब 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. ताजा डेटा में दिल्ली के रेट में कोई बदलाव नहीं दिखा है.

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मुंबई में आज कितना है पेट्रोल-डीजल?

मुंबई में पेट्रोल की कीमत करीब 111.21 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल करीब 97.83 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले काफी ज्यादा है.

कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं?

कोलकाता में आज पेट्रोल करीब 113.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर के आसपास है. यहां भी आज कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

चेन्नई में आज का फ्यूल रेट क्या है?

चेन्नई में पेट्रोल करीब 107.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर है.

कच्चे तेल की कीमत का क्या है हाल?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव रहा है. 25 अगस्त की रिपोर्ट में ब्रेंट क्रूड करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था. बाजार की नजर वैश्विक सप्लाई, भू-राजनीतिक तनाव और तेल की आवाजाही पर बनी हुई है.

अगर आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है और ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका सीधा और तुरंत असर खुदरा कीमतों पर पड़े, ये जरूरी नहीं है.

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पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

अगर आप रोज अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट जानना चाहते हैं तो तेल कंपनियों की वेबसाइट, फ्यूल प्राइस ऐप और एसएमएस के जरिए कीमत चेक कर सकते हैं. पेट्रोल पंप पर डिजिटल डिस्प्ले पर भी उस दिन का ताजा रेट दिखाया जाता है.