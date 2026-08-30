Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के ताजा रेट जारी

आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के ताजा रेट जारी

आज आपके शहर में पेट्रोल और डीजल किस भाव पर बिक रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी. यहां से आप शहर अनुसार, पेट्रोल और डीजल के दाम देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 30 Aug 2026 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

देशभर में हर दिन की तरह आज भी पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं. आज, रविवार यानी 30 अगस्त को गाड़ी चलाने वालों के लिए फिलहाल राहत की खबर है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, अलग-अलग शहरों में राज्य सरकार के टैक्स और लोकल टैक्स की वजह से पेट्रोल-डीजल के दाम अलग हैं.

अगर आप आज कार या बाइक में पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो अपने शहर का ताजा रेट जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत प्रमुख शहरों में आज पेट्रोल और डीजल कितने रुपये लीटर मिल रहा है.

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल का क्या है रेट?
देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल करीब 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है. ताजा डेटा में दिल्ली के रेट में कोई बदलाव नहीं दिखा है. 

क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया

मुंबई में आज कितना है पेट्रोल-डीजल?
मुंबई में पेट्रोल की कीमत करीब 111.21 रुपए प्रति लीटर है. वहीं डीजल करीब 97.83 रुपए प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. मुंबई में पेट्रोल की कीमत दिल्ली के मुकाबले काफी ज्यादा है.

कोलकाता में पेट्रोल और डीजल के दाम क्या हैं?
कोलकाता में आज पेट्रोल करीब 113.51 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.82 रुपए प्रति लीटर के आसपास है. यहां भी आज कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

चेन्नई में आज का फ्यूल रेट क्या है?
चेन्नई में पेट्रोल करीब 107.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 99.55 रुपए प्रति लीटर है. 

कच्चे तेल की कीमत का क्या है हाल?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव रहा है. 25 अगस्त की रिपोर्ट में ब्रेंट क्रूड करीब 92 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था. बाजार की नजर वैश्विक सप्लाई, भू-राजनीतिक तनाव और तेल की आवाजाही पर बनी हुई है.

अगर आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आती है और ये लंबे समय तक बनी रहती है, तो भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है. हालांकि, इसका सीधा और तुरंत असर खुदरा कीमतों पर पड़े, ये जरूरी नहीं है.

Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

पेट्रोल-डीजल की कीमत कैसे चेक करें?

अगर आप रोज अपने शहर का पेट्रोल-डीजल रेट जानना चाहते हैं तो तेल कंपनियों की वेबसाइट, फ्यूल प्राइस ऐप और एसएमएस के जरिए कीमत चेक कर सकते हैं. पेट्रोल पंप पर डिजिटल डिस्प्ले पर भी उस दिन का ताजा रेट दिखाया जाता है.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 30 Aug 2026 07:04 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के ताजा रेट जारी
आज पेट्रोल-डीजल कितने रुपये लीटर? दिल्ली, मुंबई समेत इन शहरों के ताजा रेट जारी
बिजनेस
क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया
क्या बिना बैंक अकाउंट के भी बन सकता है क्रेडिट कार्ड? जानिए इसकी पूरी प्रक्रिया
बिजनेस
Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
Product का लेबल और एडवाइजरी, फूड ऑर्डर करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
बिजनेस
कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1, केंद्र से नहीं मांगनी पड़ती मदद
कमाई के मामले में दिल्ली देश में नंबर 1, केंद्र से नहीं मांगनी पड़ती मदद
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का नया खेल
बारूदी 'जैवलिन', दुश्मन के बुरे दिन!
नेपाल आपदा का ये नया खौफनाक वीडियो देख आपका दिल दहल जाएगा!
नेपाल टू बिहार..'जलप्रलय' का कहां-कहां खतरा?
नेपाल...आपदा से पीछे हुआ 100 साल? देखिए ये पूरी रिपोर्ट
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
'हिंदू सोचे कि भारत में मुस्लिम न रहें, तो वह हिंदू नहीं', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत
बिहार
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
निखिल कोचिंग के डायरेक्टर का खान सर पर गंभीर आरोप, नार्को टेस्ट की मांग
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
श्रेया घोषाल को मिला आशा भोसले अवॉर्ड, सिंगर बोलीं- 'आशा ताई मेरी प्रेरणा हैं'
इंडिया
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
नेपाल बाढ़: ग्लेशियर टूटने का वीडियो आया सामने, 626 शव बरामद; 2400 की तलाश जारी
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
शिक्षा
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
CSIR-UGC NET June 2026 का रिजल्ट जारी, फटाफट करें चेक
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget