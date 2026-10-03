आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज यानी, 3 अक्टूबर 2026 को भी वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. तेल कंपनियों की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. ऐसे में गाड़ी में ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें.

बता दें कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. यहां से आप दिल्ली के अलावा अन्य शहरों का रेट भी जान सकते हैं.

शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम-

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर) दिल्ली 102.12 रुपए 95.20 रुपए मुंबई 111.31 रुपए 97.97 रुपए जमशेदपुर 106.09 रुपए 101.23 रुपए चेन्नई 107.78 रुपए 99.56 रुपए जयपुर 113.19 रुपए 98.25 रुपए पटना 113.35 रुपए 99.36 रुपए कानपुर 101.78 रुपए 95.27 रुपए भोपाल 115.41 रुपए 100.47 रुपए मेरठ 101.44 रुपए 94.91 रुपए

मुंबई में क्या है भाव?

मुंबई में आज पेट्रोल करीब 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 97.83 रुपये प्रति लीटर है. महानगर में भी ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं.

मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी मई 2026 में हुई थी. मई में कई बार में ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे और 25 मई 2026 को आखिरी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसके बाद से घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर हैं.

क्यों रोजाना चेक करना चाहिए पेट्रोल-डीजल का दाम?

तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, टैक्स तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नजर आता है. इसलिए अगर आप आज लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हैं या अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने वाले हैं, तो भुगतान करने से पहले अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल रेट जरूर जांच लें.

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