Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसआज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट

आज कितने रुपए लीटर मिल रहा है पेट्रोल-डीजल? जानें 3 अक्टूबर का ताजा रेट

आज 3 अक्टूबर की सुबह पेट्रोल और डीजल के दाम में कितने रुपए का बदलाव आया है? इस सवाल का सही जवाब आपको यहां से मिल सकता है. यहां शहर अनुसार ईंधन के दाम बताए गए हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 03 Oct 2026 07:09 AM (IST)
Preferred Sources

पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज यानी, 3 अक्टूबर 2026 को भी वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है. तेल कंपनियों की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है. ऐसे में गाड़ी में ईंधन भरवाने से पहले अपने शहर का लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लें. 

बता दें कि आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 3 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर के भाव पर मिल रहा है. यहां से आप दिल्ली के अलावा अन्य शहरों का रेट भी जान सकते हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बिजनेस
आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर
आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर
बिजनेस
पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा
पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा
बिजनेस
RBI के नए Executive Director बने सुधाकर मल्ली, संभालेंगे ये जिम्मेदारियां
RBI के नए Executive Director बने सुधाकर मल्ली, संभालेंगे ये जिम्मेदारियां
बिजनेस
Tax Notice इग्नोर करना महिला को पड़ा भारी, जुड़ा 1.5 करोड़ का टैक्स
Tax Notice इग्नोर करना महिला को पड़ा भारी, जुड़ा 1.5 करोड़ का टैक्स

शहर अनुसार पेट्रोल और डीजल के दाम- 

शहर का नाम पेट्रोल की कीमत (प्रति लीटर) डीजल की कीमत (प्रति लीटर)
दिल्ली 102.12 रुपए 95.20 रुपए
मुंबई 111.31 रुपए 97.97 रुपए
जमशेदपुर 106.09 रुपए 101.23 रुपए
चेन्नई  107.78 रुपए 99.56 रुपए
जयपुर 113.19 रुपए 98.25 रुपए
पटना 113.35 रुपए 99.36 रुपए
कानपुर 101.78 रुपए 95.27 रुपए
भोपाल 115.41 रुपए 100.47 रुपए
मेरठ 101.44 रुपए 94.91 रुपए

मुंबई में क्या है भाव?

मुंबई में आज पेट्रोल करीब 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल करीब 97.83 रुपये प्रति लीटर है. महानगर में भी ईंधन की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. 

मई के बाद से पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आखिरी बड़ी बढ़ोतरी मई 2026 में हुई थी. मई में कई बार में ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे और 25 मई 2026 को आखिरी बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसके बाद से घरेलू स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम लंबे समय से स्थिर हैं.

क्यों रोजाना चेक करना चाहिए पेट्रोल-डीजल का दाम?

तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर, टैक्स तथा स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बदलाव नजर आता है. इसलिए अगर आप आज लंबी दूरी की यात्रा पर निकल रहे हैं या अपनी गाड़ी की टंकी फुल कराने वाले हैं, तो भुगतान करने से पहले अपने शहर का ताजा पेट्रोल-डीजल रेट जरूर जांच लें.

आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 07:08 AM (IST)
Tags :
Diesel Price PETROL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर
आज, 3 अक्टूबर को बैंक बंद रहेंगे या खुले? घर से निकलने से पहले पढ़ लें खबर
बिजनेस
पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा
पाकिस्तान ने बढ़ाए पेट्रोल के दाम, 2 अक्टूबर से मिलने लगा 3 रुपये महंगा
बिजनेस
RBI के नए Executive Director बने सुधाकर मल्ली, संभालेंगे ये जिम्मेदारियां
RBI के नए Executive Director बने सुधाकर मल्ली, संभालेंगे ये जिम्मेदारियां
बिजनेस
Tax Notice इग्नोर करना महिला को पड़ा भारी, जुड़ा 1.5 करोड़ का टैक्स
Tax Notice इग्नोर करना महिला को पड़ा भारी, जुड़ा 1.5 करोड़ का टैक्स
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
स्पोर्ट्स
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
बिहार
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget