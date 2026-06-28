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हिंदी न्यूज़बिजनेसPetrol- Diesel Price Today: आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today: आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट, जानें आपके शहर में कितना है भाव

Petrol- Diesel Price Today: आज यानी 28 जून 2026 को देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यहां से आप अपने शहर के पेट्रोल- डीजल का भाव देख सकते हैं.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 28 Jun 2026 09:22 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today: अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो आपको घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 28 जून 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले कुछ दिनों से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ी राहत की सांस ले पा रहे हैं. यहां से आप अपने शहर की रेट लिस्ट चेक करें.

शहर अनुसार आज के पेट्रोल के दाम-

दिल्ली- 102.12
मुंबई- 111.21
कोलकाता- 113.51
चेन्नई- 108.01
नोएडा- 102.14
गुरुग्राम- 102.67
बेंगलुरु- 111.68
हैदराबाद - 115.69
जयपुर- 109.08 
लखनऊ- 102.30

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शहर अनुसार आज के डीजल के दाम-

दिल्ली- 95.20 
मुंबई- 97.83 
कोलकाता- 99.82 
चेन्नई- 99.66 
नोएडा- 95.29 
गुरुग्राम- 95.54 
बेंगलुरु- 99.56 
हैदराबाद- 103.82
जयपुर- 94.25 
लखनऊ- 95.46 

आज क्यों नहीं बदले दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में नरमी देखने को मिली है. इसके बावजूद तेल कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में ग्राहकों को राहत मिल सकती है.

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ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो ये काफी आसान है. आपको बस इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर जाना है और भाव चेक कर लेने हैं या फिर आप SMS सेवा से रोज सुबह 6 बजे के बाद नई कीमतें देख सकते हैं.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 28 Jun 2026 09:16 AM (IST)
Tags :
Business News Petrol Rate Diesel Rate Petrol & Diesel
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