Petrol- Diesel Price Today: अगर आप आज अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाने जा रहे हैं तो आपको घर से निकलने से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर जान लें. सरकारी तेल कंपनियों ने 28 जून 2026 के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आम आदमी के लिए राहत की बात यह है कि आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पिछले कुछ दिनों से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ी राहत की सांस ले पा रहे हैं. यहां से आप अपने शहर की रेट लिस्ट चेक करें.

शहर अनुसार आज के पेट्रोल के दाम-

दिल्ली- 102.12

मुंबई- 111.21

कोलकाता- 113.51

चेन्नई- 108.01

नोएडा- 102.14

गुरुग्राम- 102.67

बेंगलुरु- 111.68

हैदराबाद - 115.69

जयपुर- 109.08

लखनऊ- 102.30

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने का खतरा टला, क्रूड ऑयल से मिली राहत, GDP ग्रोथ का अनुमान भी बढ़ा

शहर अनुसार आज के डीजल के दाम-

दिल्ली- 95.20

मुंबई- 97.83

कोलकाता- 99.82

चेन्नई- 99.66

नोएडा- 95.29

गुरुग्राम- 95.54

बेंगलुरु- 99.56

हैदराबाद- 103.82

जयपुर- 94.25

लखनऊ- 95.46

आज क्यों नहीं बदले दाम?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हाल के दिनों में नरमी देखने को मिली है. इसके बावजूद तेल कंपनियों ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल के खुदरा दामों में कोई बदलाव नहीं किया है. अगर क्रूड ऑयल की कीमतें लंबे समय तक कम बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में ग्राहकों को राहत मिल सकती है.

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ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपने शहर का रेट

अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट जानना चाहते हैं तो ये काफी आसान है. आपको बस इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट पर जाना है और भाव चेक कर लेने हैं या फिर आप SMS सेवा से रोज सुबह 6 बजे के बाद नई कीमतें देख सकते हैं.